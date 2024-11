Odborníci: Slovensko zaostáva v zdaňovaní výnosov z kryptomien

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovensko zaostáva v zdaňovaní výnosov z kryptomien za ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ). Naďalej tu platí 19 % daň z predaja a aj 15 % zdravotný odvod. Slovensko tak prichádza o šancu stať sa atraktívnym miestom pre investorov do kryptomien. Zhodli sa na tom účastníci na konferencii Investičné trendy 2024, o čom informovala spoločnosť Capital Markets.



Upozornila na to, že Slovensko malo mať na základe novely zákona od januára tohto roka sedempercentnú daňovú sadzbu zo zisku z kryptomien, pokiaľ by ich investor držal aspoň rok. Zároveň malo platiť úplné oslobodenie od daní, ak by príjem za príslušné daňové obdobie nepresiahol 2400 eur. Túto zmenu však zastavila súčasná vláda v rámci konsolidačných opatrení.



"Takýto krok by kryptoaktíva legitimizoval ako reálny nástroj pre finančné transakcie, obchodovanie a investovanie, čo by prinieslo výhody v podobe väčšej transparentnosti a stability na našom trhu. Rovnako ako vo všetkom ostatnom, aj v zdaňovaní krypta je potrebné nájsť správnu mieru," uviedol Dávid Horváth zo spoločnosti Capital Markets.



Spoločnosť dodala, že v EÚ síce existuje jednotná európska regulácia pre obchodovanie s kryptomenami, zatiaľ však neexistuje celoeurópsky rámec pre jeho zdaňovanie. Štáty, ktoré sa snažia získať daňové výnosy z obchodovania s kryptomenami, preto pristupujú k nižším daňovým sadzbám alebo úplnému oslobodeniu od daní pri splnení podmienky dlhšieho držania kryptomien.



"Príkladom je susedná Česká Republika, ktorá má v parlamente vládny návrh na daňové oslobodenie predaja kryptomien, ktoré investori držali viac ako tri roky. Portugalsko oslobodzuje od daní zisky z predaja kryptomien v prípade, že ich jednotlivci vlastnili dlhšie ako jeden rok. Naopak, ak kryptomeny predajú skôr, zisk sa zdaňuje 28 % sadzbou," objasnila spoločnosť.



Rovnaké nastavenie má aj Nemecko, ktoré navyše oslobodzuje od dane príjmy z predaja kryptomien neprekračujúce hranicu 600 eur za účtovný rok. Spoločnosť dodala, že tieto pravidlá priniesli Nemecku len vlani asi 250 miliónov eur na daniach z kryptomien.