Odborníci: So sprísnením opatrení prichádza spomalenie ekonomiky

Bratislava 1. decembra (TASR) - So sprísnením opatrení prichádza spomalenie ekonomickej aktivity. Mobilita do obchodov sa znížila o vyše tretinu, naopak, viac času trávia ľudia doma. Tržby v pohostinstve klesli počas prvých dní tzv. lockdownu o vyše polovicu a pokles zaznamenali aj tržby v maloobchode mimo potravín a supermarketov. Mobilita v rezidenčných zónach vzrástla a je najvyššia od začiatku apríla 2021. Informoval o tom Inštitút finančnej politiky (IFP).



Pokles aktivity indikujú aj údaje eKasy. Od štvrtka do nedele minulého týždňa zaznamenali najväčší pokles tržieb reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Tržby v týchto odvetviach klesli o vyše polovicu v porovnaní s tržbami počas prvých troch novembrových týždňov.



Nižšie tržby hlásia aj predajcovia v ostatnom maloobchode, kam patrí väčšina predajní, ktoré v lockdowne zákazníci nemôžu navštevovať. V posledný deň pred sprísnením opatrení pritom tržby v týchto prevádzkach výrazne vzrástli, čo môže súvisieť s tým, že zákazníci chceli na poslednú chvíľu nakúpiť v kamenných obchodoch pred zavedením lockdownu.



Naopak, tržby potravín a veľkých reťazcov ostávajú stabilné a dosahujú podobné hodnoty ako pred sprísnením opatrení.