Odborníci: Štát by mal z eurofondov podporiť autobusy s pohonom CNG

Bratislava 28. januára (TASR) - V súčasnosti je na Slovensku 31 čerpacích staníc so stlačeným zemným plynom (CNG), pričom sa ich počet za posledné roky takmer zdvojnásobil. Do budúcna by sa mal štát zamerať najmä na podporu autobusov na CNG, nakoľko môžu znížiť uhlíkovú stopu v doprave. Zároveň by sa mohli efektívnejšie využiť zdroje z eurofondov. V utorok to uviedli na konferencii zameranej na plynovú mobilitu vo verejnej autobusovej doprave predstavitelia Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) a Združenia mestskej hromadnej dopravy v SR.



Tieto vozidlá by mohli využívať v budúcnosti aj biometán. "Smernica o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má byť transponovaná v máji tohto roku, stanovuje, že sa máme ako Slovenská republika zaručiť, že aspoň 29 % z dodaných palív bude v roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov, dnes je to 9,2 %, takže musíme pridať," povedal expert na plynovú mobilitu zo SPNZ Peter Mozolák s tým, že v súčasnosti podporené projekty na výrobu biometánu na Slovensku by mohli priniesť 200.000 megawatthodín (MWh) za rok.



Ak by sa celý tento biometán využil vo verejnej doprave, tak by sa na Slovensku podľa neho vypustilo o 78.000 ton oxidu uhličitého (CO2) menej a usporilo by sa 0,84 % všetkých emisií z dopravy. Spresnil, že náhradou zemného plynu obnoviteľným biometánom by sa odľahčili mestské rozpočty aj rozpočty dopravných podnikov.



Martin Rybanský zo Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR zdôraznil najmä potrebu budovania infraštruktúry pre ekologickejšie autobusy, keďže do roku 2030 je potrebné obnoviť len medzi členmi združenia 196 takýchto vozidiel a viac ako 150 bezemisných autobusov, či už sú to elektrické alebo napríklad vodíkové autobusy. Na ich obnovu však podľa neho nie sú vyčlenené adekvátne financie, keďže celkovo by to stálo približne 200 miliónov eur.



"Európske investície do nových CNG autobusov by boli určite efektívne využité finančné prostriedky, nakoľko môžu mať pozitívny vplyv až na 800.000 obyvateľov, ktorí denne využívajú mestskú hromadnú dopravu v 61 mestách na celom Slovensku," dodal Rybanský.