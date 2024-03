Odborníci: Takmer tretina SR býva v preplnených obydliach

Bratislava 6. marca (TASR) - Až 31,8 % Slovenska býva v preplnených obydliach. Priemer Európskej únie (EÚ) je pritom podľa údajov Eurostatu 16,8 %. Upozornil na to v najnovšom prehľade aktuálneho ekonomického diania Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Slovensko má najvyšší priemerný počet osôb v domácnosti spomedzi krajín EÚ (3,1), priemer únie je 2,1. Zároveň má takmer najnižší počet izieb na jednu osobu (1,1), priemer EÚ je 1,6," vyčíslil inštitút.



Domácnosť sa podľa ISA nepovažuje za preplnenú, ak má samostatnú obývačku, kde nikto nespí, a každý dospelý člen okrem páru má svoju vlastnú izbu. Deti do 17 rokov sú v jednej izbe maximálne dve, pričom od 12 rokov môžu byť v páre iba deti rovnakého pohlavia. V opačnom prípade musia mať od tohto veku vlastnú izbu.



Na druhej strane, výdavky slovenských domácností spojené s bývaním tvoria 15,2 % disponibilného príjmu, kým priemer EÚ je 19,6 %. Podiel tých, ktorí dávajú na bývanie viac ako 40 % disponibilného príjmu, čo sa považuje za kritickú úroveň, je na Slovensku podľa aktuálnych údajov nízky. V mestách je to 2,3 % a na vidieku 2,8 % populácie, pričom priemer EÚ je v mestách 10,6 % a na vidieku 4,7 % populácie.



"Iba malé percento obyvateľov Slovenska (4,9 %) žije v obydlí s pretekajúcou strechou, vlhkými stenami, podlahami alebo základmi, či hnilobou v okenných rámoch alebo podlahe. Priemer EÚ je 14,8 %," doplnil ISA.