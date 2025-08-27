< sekcia Ekonomika
Odborníci: Tretina ľudí si nedokáže dovoliť dovolenku
Dôvodom môže byť podľa odborníkov aj historicko-kultúrny kontext.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Odcestovať na týždennú dovolenku si nemôže dovoliť približne tretina obyvateľov Slovenska, pričom európsky priemer je na úrovni 27 %. Dôvodom sú najmä vysoké náklady na život, nízka kúpyschopnosť, ale aj vysoká inflácia. Avšak percento ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať, sa časom znižuje. Uviedli to v stredu odborníci zo spoločnosti Finax.
„Pod touto situáciou sa podpisuje najmä prudký rast domácich cien v sledovanom období, čo znížilo disponibilný príjem domácností, ale aj rast cien v zahraničí. Práve schopnosť našetriť si na dovolenku trvá ľuďom dlhšie. Zásadným faktorom je aj nižšia vyspelosť ekonomiky, ktorá zapríčiňuje, že mzdy na Slovensku sú menšie ako v zahraničí. Kúpyschopnosť Slovákov je o 15,3 % nižšia ako priemer Európskej únie. Aj z tohto pohľadu môže byť dovolenka pre niektorých nedostupným luxusom,“ priblížila Linda Gáliková zo spoločnosti.
Dôvodom môže byť podľa odborníkov aj historicko-kultúrny kontext. Vzhľadom na prevažne rurálny charakter krajiny má podľa nich Slovensko kratšiu tradíciu masového cestovania. Pre niektoré sociálne skupiny obyvateľstva by malo byť pritom hlavnou prioritou pokrytie základných životných potrieb pred voľnočasovými aktivitami.
Obyvatelia Slovenska sa v európskom rebríčku krajín, ktorých obyvatelia si za posledné dva roky nemohli dovoliť týždennú dovolenku, nachádzajú na ôsmej priečke. Najhoršie v rebríčku sa umiestnili obyvatelia Rumunska, Grécka, Bulharska, Maďarska, Portugalska, Španielska a Chorvátska. Naopak, najlepšie v celkovom porovnaní obstáli krajiny ako Island, Luxembursko, Švédsko a Nórsko.
„Čo sa týka Slovenska, pozitívnou správou je, že v čase sa tento údaj zlepšuje. V roku 2014 si nemohla dovoliť dovolenku takmer polovica populácie. Aj keď sme si globálne voči iným krajinám pohoršili, dnes si môže dovoliť cestovať podstatne viac našincov ako pred desiatimi rokmi,“ doplnili odborníci.
