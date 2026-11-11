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Odborníci: Udržateľnosť prináša firmám príležitosti na úspory
V diskusii viackrát zaznelo, že udržateľnosť nemusí predstavovať iba dodatočné náklady či legislatívnu povinnosť.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - O tom, ako premeniť energetické a environmentálne výzvy na konkrétne podnikateľské príležitosti, diskutovali odborníci a zástupcovia spoločností na druhom ročníku konferencie Inovácie pre udržateľnú budúcnosť, ktorú zorganizovala Francúzsko-slovenská obchodná komora. Informovala o tom jej projektová manažérka Veronika Rozumová.
V diskusii viackrát zaznelo, že udržateľnosť nemusí predstavovať iba dodatočné náklady či legislatívnu povinnosť. Správne nastavené opatrenia môžu firmám priniesť merateľné úspory, efektívnejšie využívanie zdrojov, nižšiu uhlíkovú stopu a väčšiu nezávislosť od vývoja cien energií.
Úspešná energetická transformácia si však podľa účastníkov konferencie vyžaduje dlhodobé strategické plánovanie, technologické inovácie a dôsledné vyhodnocovanie ekonomických prínosov. Pre firmy bude preto čoraz dôležitejšie nielen znižovať spotrebu, ale aj zabezpečiť predvídateľnosť nákladov a odolnosť voči budúcim výkyvom na energetických trhoch.
V diskusii viackrát zaznelo, že udržateľnosť nemusí predstavovať iba dodatočné náklady či legislatívnu povinnosť. Správne nastavené opatrenia môžu firmám priniesť merateľné úspory, efektívnejšie využívanie zdrojov, nižšiu uhlíkovú stopu a väčšiu nezávislosť od vývoja cien energií.
Úspešná energetická transformácia si však podľa účastníkov konferencie vyžaduje dlhodobé strategické plánovanie, technologické inovácie a dôsledné vyhodnocovanie ekonomických prínosov. Pre firmy bude preto čoraz dôležitejšie nielen znižovať spotrebu, ale aj zabezpečiť predvídateľnosť nákladov a odolnosť voči budúcim výkyvom na energetických trhoch.