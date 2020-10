Odborníci už pripravujú dôchodkovú reformu

Bratislava 3. októbra (TASR) – Odborníci ministerstva práce a ministerstva financií už rokujú o zmenách v oblasti dôchodkov. Minister práce Milan Krajniak avizoval, že pracujú na nich tak, aby v novembri tohto roka mohla byť na vláde predstavená vízia, čo by sa dalo v prípade dôchodkov vylepšiť.



„Budeme žiadať, aby sme mohli časť daňovej a odvodovej reformy, a s tým súvisiacej aj dôchodkovej reformy, financovať z plánu obnovy. Podľa toho, ako sa nám podarí dohodnúť s Európskou úniou, v akom objeme by sme mohli použiť peniaze z plánu obnovy, tomu prispôsobíme aj finálnu verziu predstavy, čo by sa malo diať," priblížil pre TASR Krajniak.



Minister načrtol, že rezort práce by chcel stabilizovať dôchodkový systém na dlhé obdobie. „Do budúcnosti musíme stabilitu zabezpečiť aj tak, aby sme do dôchodkového systému dostali viac peňazí ako doteraz," myslí si Krajniak. Podľa neho sa to dá urobiť niekoľkými spôsobmi.



„Jedným z nástrojov môže byť, že keď sa ekonomike darí a zvyšuje sa výber dane z pridanej hodnoty v celkovom objeme v štáte, tak časť toho zvýšeného výberu DPH by sa použila ako vklad do dôchodkového systému, aby sme získali viac peňazí na dôchodky," uviedol príklad Krajniak.



V dôchodkovom systéme by sa podľa neho napríklad tiež mohol zaviesť tzv. rodičovský bonus. „Dôchodky v súčasnosti platia symbolicky povedané dobre vychované deti, teda také, ktoré pracujú, platia odvody do sociálneho systému a z neho platíme dôchodky rodičom a starým rodičom.



Výchova takéhoto dieťaťa je pre štát veľmi výhodná investícia. Z finančného hľadiska to ale pre rodiča znamená 50 000 až 70 000 eur do 20. roku takéhoto dieťaťa a je nespravodlivé, ak práve rodičia, ktorí dieťa vychovali, majú nižšie dôchodky," skonštatoval Krajniak.



Časť daní a odvodov by teda pracujúci mohli venovať svojim rodičom. „To neznamená, že by títo ľudia platili viac. Iba by z už platených odvodov týchto ľudí išla nejaká časť priamo ich rodičom," načrtol Krajniak.



Treťou možnosťou by mohla byť ústavná garancia foriem, akou si človek môže sporiť na dôchodok.



„Aby bolo stanovené, že prvý pilier je solidárny, toto garantujeme všetkým. Keď sa človek rozhodne, môže byť v druhom pilieri a potom bude garantované, že mu to nikto neznemožní, bude stanovený nejaký rozsah percent, ktorý si môže sporiť a potom máme aj tretí pilier," priblížil Krajniak s tým, že sa vedú rôzne debaty o opatreniach v oblasti dôchodkov. Minister napríklad uviedol, že za inšpiratívny považuje anglický dôchodkový systém.



„Za ďalšiu dôležitú vec považujem individuálny dôchodkový strop, aby každý vedel, že po odpracovaní, pracovne sa zatiaľ uvažuje, že by to bolo 40 rokov, by mal každý nárok na odchod do dôchodku. Ak niekto začne robiť v devätnástich, vie, že ak sa rozhodne, v 59. rokoch môže ísť do dôchodku," povedal Krajniak s tým, že tieto zmeny by umožňovali plánovať, kedy by kto išiel do dôchodku.



„Závisí to od toho, akú stratégiu si zvolí človek. Myslíme si, že to posilňuje slobodu a chráni to najmä manuálne pracujúcich," dodal Krajniak.