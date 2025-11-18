< sekcia Ekonomika
Odborníci: V októbri bolo zaregistrovaných 8215 nových osobných áut
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - V októbri 2025 bolo zaregistrovaných 8215 nových osobných automobilov, čo predstavovalo medziročný pokles o 8,35 %. Informoval o tom viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Pavol Prepiak.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v októbri 755 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast o 8,79 %. V kategórii N2 (do 12 ton) sa v októbri 2025 registrovalo 21 vozidiel, teda medziročne viac o 5 %.
Registrácie v kategórii N3 zaznamenali v októbri 2025 celkový výsledok 321 vozidiel, teda v októbri 2025 prišlo k nárastu o 3,22 %.
V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v októbri registrovalo 18 autobusov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 200 %.
