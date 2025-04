Odborníci v prieskume ECB znížili prognózu rastu EÚ v 2025 na 0,9 %

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Odborníci na menovú politiku mierne znížili svoje očakávania hospodárskeho rastu v eurozóne na tento a budúci rok. Oznámia to v utorok Európska centrálna banka na základe svojho Prieskumu profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Odborníci teraz očakávajú, že hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie sa v roku 2025 zvýši len o 0,9 %, zatiaľ čo v januári predpovedali rast na úrovni 1 %. V roku 2026 by sa mala ekonomika eurozóny zväčšiť o 1,2 % namiesto skôr uvádzaných 1,3 %. ECB revíziu odôvodnila obavami zo spomalenia hospodárskeho rastu rastu v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Prognostici teraz tiež predpokladajú, že inflácia v eurozóne dosiahne v nadchádzajúcom roku cieľovú hodnotu 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu na udržanie cenovej stability. Predtým ju odhadovali na úrovni 1,9 %. Tohtoročný výhľad inflácie upravili mierne smerom nahor na 2,2 % z úrovne 2,1 %.



ECB v rámci svojho prieskumu profesionálnych prognostikov, ktorého výsledky zverejňuje štyrikrát ročne, získava od oslovených ekonómov ich prognózy hospodárskeho rastu a inflácie pre spoločenstvo 20 krajín používajúcich spoločnú menu.