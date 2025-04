Odborníci: V SR je málo miest v pobytových zariadeniach pre seniorov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí v dôsledku veku, choroby či úrazu potrebujú dlhodobú starostlivosť. Kapacity vo verejných zariadeniach pre seniorov však dlhodobo nestačia, získať miesto v nich je zložité a často naň ľudia čakajú aj mesiace. Mnohé rodiny si tak mnohokrát zvolia domácu starostlivosť alebo súkromné riešenia, ktoré sú však finančne náročnejšie. Upozornila na to spoločnosť Trumpeter.



Na základe analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR z roku 2022 zaznamenali vyššie územné celky 2293 poskytovateľov sociálnych služieb. Najväčší záujem bol o zariadenia podmienené odkázanosťou na pomoc inej osoby, ktorých bolo 1164, pričom sa starali o viac ako 46.000 ľudí. Ide najmä o zariadenia pre seniorov, denné stacionáre, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb či zariadenia opatrovateľskej služby. Priemerná doba vybavenia žiadosti v týchto zariadeniach sa pohybovala okolo 150 dní, pričom najdlhšie to bolo v domovoch sociálnych služieb, a to celkovo 402 dní. Z hľadiska starostlivosti dominuje pobytová forma pred ambulantnou, v pomere 87 % ku 13 %.



V prípade dostupnosti pobytovej formy sú viditeľné najmä regionálne rozdiely. Kým v okresoch Kežmarok a Sobrance pripadalo na 10.000 obyvateľov 42 miest v pobytovom zariadení, tak v okrese Medzilaborce to bolo 515 miest. Odborníci zo spoločnosti zdôraznili, že dopyt po miestach prevyšuje ponuku týchto zariadení. Jedným z najväčších problémov je práve nedostatok miest a lôžok v zariadeniach, čo bráni aj vytvoreniu konkurenčného prostredia, ktoré by prirodzene zvyšovalo úroveň poskytovaných služieb.



„Zariadenia nie sú odkladiskom starých a chorých, ale neraz jediným možným riešením, aby senior dostával takú starostlivosť, akú si jeho zdravotný a duševný stav vyžaduje,“ dodala spoluzakladateľka zariadenia Agapé Senior Park Adriana Škriniarová.