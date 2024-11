Odborníci: V SR sú obmedzené kapacity na rozvoj elektrifikácie

Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Slovensku chýbajú finančné a odborné kapacity, čo môže predstavovať prekážku v súvislosti s rastúcim náporom na elektrifikáciu. Investície do rozvoja distribučných sietí obmedzujú tiež byrokratické prekážky súvisiace so zdĺhavými povoľovacími procesmi a následnou realizáciou projektov. Upozornili na to odborníci v oblasti energetiky počas diskusie na tohtoročnej konferencii Jesenná Itapa.



"Všetky tie povoľovacie procesy sú strašne zdĺhavé. A toto je niečo, čo potom predlžuje projekty. Myslíme, že je potrebné pridať, aby to išlo rýchlejšie," uviedla v súvislosti s potrebou investovania do rozvoja distribučných sietí Lívia Vašáková zo Západoslovenskej energetiky.



Zároveň upriamila pozornosť na potrebu investovania do projektov z vlastných zdrojov, napríklad z odpisov, keďže financovanie prostredníctvom pôžičiek od iných subjektov by mohlo predstavovať zvýšené ceny pre spotrebiteľov. Vyššie ceny elektrickej energie by tak zasiahli domácnosti i podniky, čo by znížilo konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, vysvetlila.



V rámci modernizácie a rozvoja distribučných sietí je dôležité zvážiť aj otázku ich kybernetickej bezpečnosti, doplnil manažér informačnej bezpečnosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná Tibor Paulen. "Je potrebné, aby takisto aj dodávatelia týchto riešení boli vyberaní s ohľadom na to, že či sú bezpeční, či majú implementované nejaké základné bezpečnostné procesy," povedal.



Otázka kybernetickej bezpečnosti je pritom podľa neho v súčasnosti obzvlášť významná z dôvodu rastúcich útokov na kritickú infraštruktúru niektorých krajín, najmä po vypuknutí vojny na Ukrajine.



Význam elektrifikácie by mal výrazne rásť v mnohých oblastiach hospodárstva, napríklad v doprave a v priemysle, čo zvyšuje nápor na distribučné siete. Práve otázka elektrifikácie a jej aktuálne výzvy by mali byť pritom podľa Vašákovej jednou z prioritných tém na úrovni Európskej únie v blízkej budúcnosti.