Odborníci vidia v návrhu zmien vo verejnom obstarávaní isté nedostatky

Bratislava 10. októbra (TASR) – Návrh zmien vo verejnom obstarávaní má viacero neznámych, ale aj nedostatkov. Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO) to uviedla pre TASR v reakcii na informácie, ktoré v utorok (6. 10.) na tlačovej konferencii prezentoval premiér Igor Matovič (OĽANO) spolu s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina).



"V prezentovanom návrhu vidíme viacero neznámych, na ktoré v tomto momente nepoznáme odpoveď, tiež viacero nedostatkov, pričom zároveň niektoré návrhy, ktoré vychádzajú zo skúseností z praxe, predpokladáme, nebudú v našich podmienkach fungovať," uviedol pre TASR Juraj Tkáč z ÚPVO. Rovnako bolo podľa neho prezentovaných niekoľko noviniek, ktoré nepovažuje ÚPVO za nové nápady, pretože už v súčasnosti takéto nastavenie existuje a v praxi funguje. To sa týka najmä dostupnosti zverejňovaných informácií.



Tkáč priblížil, že nezávisle na predstavených konceptoch pracujú na vlastných konkrétnych praktických návrhoch, ktoré by mali byť podľa ÚPVO v novom zákone o verejnom obstarávaní obsiahnuté. Odborníci v združení zastávajú všeobecný názor, že aj v zákazkách menších, ako sú európskymi smernicami upravené nadlimitné zákazky, je nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie princípov verejného obstarávania. Zrýchlenie procesov a hospodárnosť samotného postupu verejného obstarávania teda podľa ÚPVO nemôže ísť na úkor dodržiavania ostatných princípov. "Dodržanie a rovnováhu týchto princípov v podlimitných zákazkách v predstavenom návrhu nedokážeme z prezentovaných informácií vyhodnotiť," dodal Tkáč.



Postup, pri ktorom sa najprv vypracuje a predstaví návrh, navyše, ak ide o návrh vypracovaný okrem iného bez účasti pracovníkov Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo odborníkov z praxe, a až následne sa spustí odborná diskusia, považuje za neobvyklý. "Zároveň si však v tomto momente nedovolíme kritizovať alebo spochybňovať takto zvolený postup. Pokiaľ bude prísľub o širokej odbornej diskusii počas dlhšieho obdobia naplnený, je aj takýto postup možný," poznamenal Tkáč.



Výkonný výbor ÚPVO bol zároveň členmi únie požiadaný, aby kontaktoval podpredsedu vlády a ponúkol spoluprácu odborníkov z praxe a s dlhoročnou praxou vo výkone verejného obstarávania na dopracovaní predstaveného návrhu.



Premiér v utorok (6. 10.) na tlačovej konferencii uviedol, že oblasť verejného obstarávania čaká "revolúcia". Do medzirezortného pripomienkového konania má byť predložená právna norma, ktorá prinesie transparentnosť, ale aj zrýchlenie verejného obstarávania a následne aj zníženie byrokracie. Podpredseda vlády pre legislatívu Holý túto novelu podľa premiéra predloží na objednávku vládnej koalície.