ODBORNÍCI: Výdavky sa dajú znížiť aj prispôsobením poistky

Bratislava 10. novembra (TASR) - Formou prispôsobenia rodinných výdavkov je aj nastavenie poistných zmlúv. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.



Krokom, ako znížiť nápor na rozpočet, je zmena frekvencie platieb. Klientom, ktorí platili poistenie ročne, zástupca spoločnosti odporúča zmeniť frekvenciu platieb na mesačnú, respektíve štvrťročnú.



Ušetriť je možné aj s ročným cestovným poistením v porovnaní s krátkodobým cestovným poistením, ak poistenec ide do zahraničia viackrát za rok. Môže platiť, že čím viac spolucestujúcich je poistených v rámci jednej zmluvy, tým väčšiu zľavu z poistného dostanú, vysvetľuje odborník.



Podobne to môže byť aj v prípade životného poistenia. Ak sa na jednej zmluve poistí celá rodina, môže získať zľavu z poistného aj štvrtinovú.



"V čase finančnej krízy pristupuje väčšina ľudí k uzatvoreniu poistenia, aby aspoň poistné riziká eliminovali starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov," vysvetľuje riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Tomáš Potúček. V prípade majetkového poistenia sa totiž priemerná škoda pohybuje na úrovni vyše 500 eur a pri škodách z motorového poistenia to je priemerne 1200 eur.



Treba však myslieť aj na indexáciu, teda prispôsobenie poistnej zmluvy, aby odzrkadľovala infláciu. Z údajov Národnej banky Slovenska vyplýva, že v polovici tohto roka bola cena domov a bytov medziročne vyššia priemerne o štvrtinu. Vplyvom rastu cien na trhu nehnuteľností rastie hodnota aj bytu alebo domu. "Preto je nesmierne dôležité správne nastaviť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktorého poistnú sumu je potrebné raz ročne prekalkulovať, aby ste sa tak vyhli riziku podpoistenia," odporúča odborník. Ak by bola nehnuteľnosť podpoistená, v prípade neočakávanej škodovej situácie môže poisťovňa vyplatiť nepostačujúcu sumu.



Keď ceny stúpajú, treba mať komplexné životné poistenie, ktoré môže okrem hlavných rizík kryť aj výpadok príjmu, teda poistenie práceneschopnosti a denných dávok v prípade úrazu. A to zvlášť v prípade nízkopríjmových domácností.



Ak si niekto privyrába prenajímaním nehnuteľnosti, je vhodné uzatvoriť poistenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. V prípade pôsobenia poistného nebezpečenstva prenajímateľ môže prísť o podstatný príjem. "Ak z tohto príjmu financujete napríklad hypotéku nehnuteľnosti, v ktorej bývate, môže to znamenať veľký zásah do rozpočtu," upozorňuje odborník.



Aj na vozidlá striehnu nástrahy od výtlkov cez krupobitia a strety so zverou po rozhryzené káble. "Keďže nejde o škody, ktoré by nám zapríčinil iný vodič svojím vozidlom, s preplatením škôd z jeho povinného zmluvného poistenia v týchto situáciách nemôžeme rátať. Ak vodič nemá uzatvorené havarijné poistenie, vzniknuté škody bude musieť hradiť zo svojho vrecka, a to nie je práve najlacnejšia záležitosť," uzavrel Potúček.