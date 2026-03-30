Odborníci: Výdavky verejnej správy boli oproti rozpočtu nižšie o 0,3 %
RRZ predbežne nadhodnotila odhad čerpania týchto výdavkov o 446 miliónov eur a deficit odhadovala na 5 % HDP.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Ku koncu roka 2025 boli hotovostné výdavky ostatných subjektov verejnej správy nižšie oproti rozpočtu o 344 miliónov eur, čo je asi 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V pondelok o tom informovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) s tým, že nejde o trvalé úspory, ale z veľkej časti o posun výdavkov v čase. Aký to bude mať vplyv na konečný deficit verejnej správy za rok 2025 RRZ, neuviedla. Spresnenie odhadu bude realizované po zapracovaní úprav Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) v rámci jarnej notifikácie.
Ostatné subjekty verejnej správy (VS) sú skupina spoločností a organizácií, ktoré patria do sektora VS, ale nehodnotia sa samostatne ako štátny rozpočet, samosprávy, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne či nemocnice. Patria tam napríklad dopravné spoločnosti, ako ŽSR, ZSSK alebo NDS, ďalej príspevkové organizácie či štátne účelové fondy (napríklad Environmentálny fond alebo Štátny fond podpory bývania). V roku 2025 dosiahli hotovostné výdavky týchto organizácií 7,8 miliardy eur, čo je takmer 12 % celkových verejných výdavkov.
RRZ predbežne nadhodnotila odhad čerpania týchto výdavkov o 446 miliónov eur a deficit odhadovala na 5 % HDP. Úspory boli pritom zaznamenané v bežných aj kapitálových hotovostných výdavkoch ostatných subjektov VS.
Úspory zaznamenané v roku 2025 však nemusia znamenať nižšie odhadované výdavky na rok 2026. Veľká časť úspor, najmä v kapitálových výdavkoch, je totiž iba dočasného charakteru. Keďže prišlo k oneskoreniu niektorých investičných projektov, ako napríklad príprava priemyselného parku Valaliky alebo rekonštrukcia letiska Sliač, nižšie výdavky v roku 2025 znamenajú vyššie výdavky v roku 2026.
