Odborníci výrazne zhoršili odhad tohtoročného vývoja svetového obchodu

Ženeva 16. apríla (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) výrazne zhoršila vyhliadky tohtoročného vývoja svetového obchodu. Zatiaľ čo pred šiestimi mesiacmi počítala v roku 2025 so solídnym rastom svetového obchodu, v dôsledku aktivít amerického prezidenta Donalda Trumpa očakáva jeho pokles. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



WTO v stredu oznámila, že tento rok očakáva pokles objemu svetového obchodu o 0,2 %. V predchádzajúcej prognóze v októbri minulého roka pritom počítala s rastom o 3 %. Navyše, nevylučuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť, keďže pri najnovšom odhade vychádzala z opatrení, ktoré boli začiatkom tohto týždňa v platnosti. Trump totiž v minulých dňoch rozhodol o odložení pôvodne zavedených recipročných ciel o 90 dní.



V prípade, že Trump po uplynutí trojmesačnej lehoty recipročné clá zavedie, z predpokladaného vývoja svetového obchodu by to skresalo 0,6 percentuálneho bodu. Ďalšiu redukciu v objeme obchodu by spôsobilo šírenie dôsledkov Trumpovej politiky na ďalšie štáty. Celkovo by to potom znamenalo pokles svetového obchodu o 1,5 %, čo predstavuje najprudší pokles od roku 2020.



Podľa šéfky WTO Ngozi Okonjo-Iwealaovej najväčšie obavy predstavuje fakt, že dve najväčšie ekonomiky sveta, Čína a USA, sa začínajú od seba odstrihávať. WTO odhaduje, že ich vzájomný obchod s tovarom klesne o 81 %, aj to vďaka určitému zmierneniu ciel zo strany Trumpa, ktorý spod nich na určitý čas vyňal napríklad smartfóny. V prípade ich započítania by vzájomný pokles obchodu s tovarom dosiahol vyše 90 %.



„Oddelenie ekonomík môže mať ďalekosiahle dôsledky, ak jeho výsledkom bude výraznejšia fragmentácia svetovej ekonomiky na dva izolované bloky,“ povedala Okonjo-Iwealaová. V takomto prípade by svetová ekonomika mohla v dlhodobom horizonte klesnúť o 7 %.