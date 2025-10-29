Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odborníci z energosektora trénovali obranu voči kybernetickému útoku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cvičenie sa koná s podporou Európskej únie (EÚ), Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Plánu obnovy a odolnosti.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Preveriť schopnosť tímov reagovať na kybernetické hrozby, ktoré by v reálnom svete mohli ohroziť plynulú prevádzku energetických systémov, bolo cieľom kybernetického cvičenia, ktoré pre energetický holding EPH a jeho IT odborníkov zorganizovala spoločnosť Binary Confidence. Zúčastnili sa ho tímy zo Slovenských elektrární, Stredoslovenskej energetiky či Slovenského plynárenského priemyslu - Distribúcia, informovala v stredu spoločnosť.

V bezpečnom prostredí simulátora BinConf Range si energetici vyskúšali, aké je to čeliť hackerom, identifikovať oblasti na zlepšenie, skrátiť reakčný čas a zefektívniť koordináciu tímov pri riešení incidentov. Bezpečnostné tímy detegovali a blokovali realistické útoky, pripravené podľa skutočných incidentov, ktoré v minulosti riešilo Dohľadové centrum kybernetickej bezpečnosti (SOC) Binary Confidence.

V tejto súvislosti firma upozornila, že energetika je chrbtová kosť modernej ekonomiky a celej spoločnosti. Ako sektor, na ktorom stojí fungovanie priemyslu, infraštruktúry aj domácností, je zároveň stále lákavejším cieľom kybernetických útokov. „Útoky na energosektor môžu ochromiť celé Slovensko, preto by mali byť tímy, ktoré dávajú pozor na infraštruktúru, pripravené a pravidelne testovať svoje schopnosti včas a presne reagovať,“ zhodnotil CEO Binary Confidence Ján Andraško.

