Odborníci: Zamestnanosť absolventov je nadpriemerná, chýbajú zručnosti
Podľa odborníkov sa bude dopyt po digitálnych a mäkkých zručnostiach v najbližších rokoch ešte zvyšovať.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Miera zamestnanosti čerstvých vysokoškolákov na Slovensku dosahuje 84 %, čo je viac než priemer Európskej únie (EÚ). Firmy však upozorňujú, že mladým uchádzačom často chýbajú technické a praktické zručnosti, digitálna gramotnosť či schopnosť jasne sa prezentovať na pohovore. Informovala o tom v pondelok personálna agentúra Maxin‘s Group.
„Zamestnávatelia by nemali mať nereálne očakávania, pretože ide o ľudí bez reálnej praxe, ak teda neabsolvovali brigády počas školy. Očakávajú sa však komunikačné schopnosti, tímová práca, digitálne zručnosti a ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka,“ uviedla generálna riaditeľka agentúry Katarína Garajová.
Generácia mladých podľa nej prináša do firiem kreativitu a inovatívne nápady, ktoré môžu pomôcť pri budovaní značky, no často jej chýba trpezlivosť. Absolventi majú podľa nej zároveň vysoké platové očakávania a chcú rýchly kariérny rast. Kľúčové je však vyvážiť sebavedomie pokorou a ochotou učiť sa, skonštatovala generálna riaditeľka.
Rozmach umelej inteligencie zároveň mení požiadavky firiem aj na nových zamestnancov. Problémom zostáva taktiež orientácia mladých na trhu práce. Tí podľa Garajovej často posielajú životopisy hromadne bez jasného zamerania, čo vedie k neúspechu pri výberovom konaní. „Životopis by mal obsahovať jasný profil uchádzača - kto je, čo chce a kam smeruje - a byť bez gramatických chýb. Na pohovor prichádzajú niektorí nepripravení, pôsobia pasívne alebo, naopak, až prehnane sebavedomo. Ideálna je primeraná sebadôvera a aktívny záujem o firmu,“ zdôraznila.
Podľa odborníkov sa bude dopyt po digitálnych a mäkkých zručnostiach v najbližších rokoch ešte zvyšovať. Firmy preto čoraz viac oceňujú absolventov, ktorí sú ochotní neustále sa vzdelávať a prispôsobovať meniacim sa technológiám a požiadavkám trhu práce, dodala personálna agentúra.
