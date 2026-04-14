Zástupcovia inžinierskych komôr V4 rokovali v Maďarsku
Významnou témou rokovaní bola aj energetika a jej dosah na stavebníctvo v regióne V4.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - V maďarskom Egerszalóku sa uskutočnilo 31. stretnutie inžinierskych komôr a profesijných organizácií krajín V4. Podujatie hostila Maďarská komora inžinierov a spojilo odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Informovala o tom Katarína Hodorová zo Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).
Slovenskú republiku reprezentovali Slovenský zväz stavebných inžinierov a SKSI, ktoré sa aktívne zapojili do diskusií o kľúčových témach súčasného stavebníctva - od kvality projektovania až po digitalizáciu procesov. „Kvalita stavieb sa začína kvalitným projektovaním a odbornou prípravou. To je oblasť, v ktorej musíme byť ako profesia dlhodobo dôslední,“ zdôraznil predseda SKSI Vladimír Benko.
Významnou témou rokovaní bola aj energetika a jej dosah na stavebníctvo v regióne V4. Diskusia sa sústredila najmä na rozvoj vodnej a jadrovej energetiky a ich úlohu pri zabezpečení stability a udržateľnosti energetických systémov. Zástupcovia komôr zároveň zdôraznili potrebu rozvoja stabilných a nízkoemisných zdrojov energie, modernizácie existujúcich vodných diel a budovania novej infraštruktúry, ako aj potrebu kvalifikovaných odborníkov pri príprave a realizácii týchto projektov.
„Energetika je dnes jednou z kľúčových tém, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. V rámci V4 sa zhodujeme na tom, že vodná a jadrová energia predstavujú stabilný základ energetických systémov a zároveň veľký priestor pre uplatnenie inžinierskej expertízy. Práve spoločný odborný dialóg nám umožňuje lepšie reagovať na tieto výzvy a posilňovať kvalitu prípravy aj realizácie takýchto projektov,“ uviedol riaditeľ úradu SKSI Zsolt Lukáč.
Dôležitou témou bola aj úloha profesijných organizácií pri tvorbe legislatívy a ochrane verejného záujmu. Práve v tejto oblasti má spolupráca krajín V4 podľa SKSI veľký význam. „Krajiny V4 čelia veľmi podobným výzvam. Spolupráca nám umožňuje nielen zdieľať skúsenosti, ale aj silnejšie presadzovať odborné stanoviská v prospech kvalitného a bezpečného stavebného prostredia,“ doplnil Ján Jakubov, podpredseda predstavenstva SKSI.
Výsledkom stretnutia je spoločná deklarácia, ktorá zdôrazňuje potrebu zvyšovania kvality v celom procese výstavby, podporu celoživotného vzdelávania, ako aj aktívny prístup k digitalizácii a energetickým výzvam regiónu.
Slovenskú republiku reprezentovali Slovenský zväz stavebných inžinierov a SKSI, ktoré sa aktívne zapojili do diskusií o kľúčových témach súčasného stavebníctva - od kvality projektovania až po digitalizáciu procesov. „Kvalita stavieb sa začína kvalitným projektovaním a odbornou prípravou. To je oblasť, v ktorej musíme byť ako profesia dlhodobo dôslední,“ zdôraznil predseda SKSI Vladimír Benko.
Významnou témou rokovaní bola aj energetika a jej dosah na stavebníctvo v regióne V4. Diskusia sa sústredila najmä na rozvoj vodnej a jadrovej energetiky a ich úlohu pri zabezpečení stability a udržateľnosti energetických systémov. Zástupcovia komôr zároveň zdôraznili potrebu rozvoja stabilných a nízkoemisných zdrojov energie, modernizácie existujúcich vodných diel a budovania novej infraštruktúry, ako aj potrebu kvalifikovaných odborníkov pri príprave a realizácii týchto projektov.
„Energetika je dnes jednou z kľúčových tém, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. V rámci V4 sa zhodujeme na tom, že vodná a jadrová energia predstavujú stabilný základ energetických systémov a zároveň veľký priestor pre uplatnenie inžinierskej expertízy. Práve spoločný odborný dialóg nám umožňuje lepšie reagovať na tieto výzvy a posilňovať kvalitu prípravy aj realizácie takýchto projektov,“ uviedol riaditeľ úradu SKSI Zsolt Lukáč.
Dôležitou témou bola aj úloha profesijných organizácií pri tvorbe legislatívy a ochrane verejného záujmu. Práve v tejto oblasti má spolupráca krajín V4 podľa SKSI veľký význam. „Krajiny V4 čelia veľmi podobným výzvam. Spolupráca nám umožňuje nielen zdieľať skúsenosti, ale aj silnejšie presadzovať odborné stanoviská v prospech kvalitného a bezpečného stavebného prostredia,“ doplnil Ján Jakubov, podpredseda predstavenstva SKSI.
Výsledkom stretnutia je spoločná deklarácia, ktorá zdôrazňuje potrebu zvyšovania kvality v celom procese výstavby, podporu celoživotného vzdelávania, ako aj aktívny prístup k digitalizácii a energetickým výzvam regiónu.