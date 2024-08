Odborníci zhoršili odhad rastu dopytu po rope v budúcom roku

Paríž 13. augusta (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) potvrdila svoj odhad rastu dopytu po rope na tento rok, v prípade roka 2025 však prognózu revidovala smerom nadol. Ako dôvod uviedla vývoj na čínskom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Agentúra v utorok uviedla, že zotavovanie ekonomiky Číny po skončení sa obdobia pandémie nového koronavírusu nedosiahlo rozsah, ktorý by výraznejšie zvýšil globálny dopyt po rope. Na druhej strane, priemyselne rozvinuté ekonomiky, najmä Spojené štáty, v ktorých sa spotrebováva tretina svetovej produkcie benzínu, dokázali túto stratu kompenzovať. IEA v tejto súvislosti dodala, že tohtoročná letná motoristická sezóna v USA by mala byť od pandémie najlepšia.



Agentúra preto ponechala odhad rastu globálneho dopytu po rope v tomto roku na nezmenenej úrovni. To znamená, že stále očakáva rast o 970.000 barelov/deň.



Čo sa však týka budúceho roka, pôvodnú prognózu z júla upravila IEA mierne smerom nadol. Pôvodne počítala s rastom dopytu o 980.000 barelov denne, teraz odhad rastu zredukovala na 950.000 barelov za deň.