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Odborníci: Zmeny v úveroch pomôžu, trh však brzdí slabá výstavba
Opatrenie NBS ocenil aj výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Matej Dobiš.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Zmiernenie podmienok poskytovania 90-percentných hypoték pre mladých do 35 rokov zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) je pozitívnym krokom, pre zlepšenie dostupnosti bývania by sa však mal zvýšiť aj limit celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) a zrýchliť výstavba. Na tlačovej konferencii venovanej dostupnosti bývania to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.
„Strop úverovania je na úrovni osemnásobku ročného príjmu, čo nestačí predovšetkým pri samožiadateľoch,“ upozornil Palenčár s tým, že limit DTI by sa mal posunúť aspoň na desaťnásobok. Najväčším problémom trhu podľa neho zostáva nedostatočná výstavba, čo spôsobuje nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Pripomenul, že podľa posledných štatistík ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o 14 %. Palenčár je presvedčený, že štát by mal pomôcť samosprávam s aplikáciou stavebnej legislatívy, aby sa projekty povoľovali rýchlejšie.
Opatrenie NBS ocenil aj výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Matej Dobiš. Zároveň upozornil, že domáce banky už reagujú na vývoj na finančných trhoch a očakávané kroky Európskej centrálnej banky (ECB). „Celkovo sme od začiatku roka videli 18 úprav úrokových sadzieb. Drvivá väčšina bola smerom hore,“ uviedol Dobiš s tým, že tri banky dokonca zvyšovali úrokové sadzby štyrikrát.
K dostupnosti bývania chcú prispieť aj štátne inštitúcie. Zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Branislav Časnocha informoval o projekte Akadémia dobrého bývania. Samosprávam prinesie katalóg projektových dokumentácií, čo im má zľahčiť a zlacniť vstupnú investíciu do výstavby.
Štát pracuje aj na podpore nájomného bývania. Generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová zdôraznila, že ide o systematickú vec, ktorú nemožno dosiahnuť zo dňa na deň. Do systému sa zapája aj súkromný kapitál, pričom realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest plánuje ako jeden zo šiestich partnerov štátu priniesť 3000 nájomných bytov. „Prioritne sa budeme venovať developmentu projektov v rozsahu 70 až 100 bytových jednotiek. Okrem krajských miest sa chceme pozrieť aj na jednotlivé okresné mestá, prípadne mikroregióny so silnými zamestnávateľmi, kde vidíme potenciál práve na výstavbu takýchto nájomných bytov,“ priblížil šéf produktov a podpory predaja spoločnosti Radko Rozum.
„Strop úverovania je na úrovni osemnásobku ročného príjmu, čo nestačí predovšetkým pri samožiadateľoch,“ upozornil Palenčár s tým, že limit DTI by sa mal posunúť aspoň na desaťnásobok. Najväčším problémom trhu podľa neho zostáva nedostatočná výstavba, čo spôsobuje nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Pripomenul, že podľa posledných štatistík ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o 14 %. Palenčár je presvedčený, že štát by mal pomôcť samosprávam s aplikáciou stavebnej legislatívy, aby sa projekty povoľovali rýchlejšie.
Opatrenie NBS ocenil aj výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Matej Dobiš. Zároveň upozornil, že domáce banky už reagujú na vývoj na finančných trhoch a očakávané kroky Európskej centrálnej banky (ECB). „Celkovo sme od začiatku roka videli 18 úprav úrokových sadzieb. Drvivá väčšina bola smerom hore,“ uviedol Dobiš s tým, že tri banky dokonca zvyšovali úrokové sadzby štyrikrát.
K dostupnosti bývania chcú prispieť aj štátne inštitúcie. Zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Branislav Časnocha informoval o projekte Akadémia dobrého bývania. Samosprávam prinesie katalóg projektových dokumentácií, čo im má zľahčiť a zlacniť vstupnú investíciu do výstavby.
Štát pracuje aj na podpore nájomného bývania. Generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová zdôraznila, že ide o systematickú vec, ktorú nemožno dosiahnuť zo dňa na deň. Do systému sa zapája aj súkromný kapitál, pričom realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest plánuje ako jeden zo šiestich partnerov štátu priniesť 3000 nájomných bytov. „Prioritne sa budeme venovať developmentu projektov v rozsahu 70 až 100 bytových jednotiek. Okrem krajských miest sa chceme pozrieť aj na jednotlivé okresné mestá, prípadne mikroregióny so silnými zamestnávateľmi, kde vidíme potenciál práve na výstavbu takýchto nájomných bytov,“ priblížil šéf produktov a podpory predaja spoločnosti Radko Rozum.