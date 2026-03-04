< sekcia Ekonomika
Odborníci zo SR a z ČR poradia v Liptovskom Mikuláši s dôchodkami
Podujatie sa uskutoční v stredu 22. apríla v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne na Štúrovej ulici. Konzultácie budú prebiehať v čase od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v spolupráci s Českou správou sociálneho zabezpečenia pripravuje pre občanov, ktorí pracovali na Slovensku aj v Česku, ďalší slovensko-český poradenský deň. Odborníci z oboch inštitúcií budú odpovedať na otázky týkajúce sa dôchodkových nárokov priamo v Liptovskom Mikuláši.
Cieľom poradenského dňa je poskytnúť klientom informácie o podmienkach nároku na dôchodok, o procese podávania žiadostí či o započítavaní období poistenia získaných v Slovenskej a Českej republike.
Pri návšteve poradenského dňa by si mali účastníci priniesť doklad totožnosti a takisto dokumenty o období poistenia, ktoré majú k dispozícii, napríklad potvrdenia o zamestnaní či doklady o štúdiu. Poradenstvo je poskytované bezplatne.
SP zároveň informovala, že v roku 2026 pripravuje aj ďalšie medzinárodné poradenské dni o dôchodkoch s partnermi z viacerých krajín. V máji sa uskutoční poradenský deň s Rakúskom vo Viedni a s Maďarskom v Komárne, v júni s Nemeckom v Hamburgu. Na november je naplánovaný ďalší slovensko-český poradenský deň v Brne a na začiatok decembra spoločné poradenské dni s Nemeckom a Rakúskom v Martine.
