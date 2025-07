Odborníci: Do platnosti vstupujú zákony, ktoré vplývajú na podnikanie

Bratislava 21. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali v poslednom období viacero zákonov, ktoré môžu mať vplyv na podnikanie slovenských firiem. Týka sa to napríklad prispôsobenia webov pre zdravotne znevýhodnených ľudí či nových pravidiel pre pobyt a podnikanie cudzincov na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje v súčasnosti aj zákon o transparentnosti odmeňovania žien a mužov, ktorý prinesie zamestnávateľom novú povinnosť. Upozornili na to odborníci z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.



Od konca júna tohto roka vstúpil do platnosti zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý prináša nové povinnosti pre poskytovateľov služieb leteckej, autobusovej, vodnej či železničnej dopravy, ale aj v oblasti financií a elektronických obchodov. E-shopy, ale aj iní podnikatelia budú musieť prispôsobiť svoje weby tak, aby boli dostupné a použiteľné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. „Potrebná bude celková technická úprava webstránok a elektronických služieb tak, aby ich obsah bol lepšie vnímateľný aj pre osoby so zdravotným postihnutím a aby aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu vedeli poskytované služby riadne využívať,“ priblížili odborníci.



Novela zákona o pobyte cudzincov má od 1. júla 2025 zase zjednodušiť podmienky ich prijímania na územie SR, pričom medzi hlavné zmeny patrí zrušenie povinnosti doložiť dôkazy o finančnom zabezpečení pobytu a zrušenie povinnosti prikladať fotografie k žiadosti o pobyt, keďže tento údaj spracúva cudzinecká polícia. Novela zavádza tiež zmeny v systéme udeľovania pobytu za účelom podnikania, pričom žiadatelia o pobyt ho dostanú na tri roky a nie na kratšie obdobie s nutnosťou predĺženia. Rovnako sa upravila aj platnosť národného víza vydaného na účel podania žiadosti o udelenie pobytu z 90 na 120 dní.



V rámci sociálnej oblasti bola zverejnená tiež príručka k zadávaniu zákaziek vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky. Ide o manuál pre jednoduchšiu orientáciu v zákonných postupoch a finančných limitoch verejného obstarávania, efektívnej príprave zákazkových dokumentácií či zabezpečení transparentnosti a konkurencieschopnosti v procese zadávania zákaziek.



Rezort práce aktuálne pripravuje aj návrh nového zákona o transparentnosti odmeňovania žien a mužov. Zamestnávatelia by tak mohli mať povinnosť podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Okrem toho by sa mal upraviť aj postup pri ochrane práv zamestnancov, ktorí majú pocit, že boli diskriminovaní nedodržaním zásady rovnakého odmeňovania, a to z dôvodu pohlavia.