Odborníci:Na energetické úspory treba myslieť už pri projektovaní domu

Bratislava 27. apríla (TASR) – Kvalitné izolácie, rekuperácia či zelené strechy s fotovoltikou. Aj to sú pri projektovaní, stavbe či rekonštrukcii domu možnosti, ako v budúcnosti ušetriť náklady na energie. Na úspornosť obydlí je treba myslieť už vo fáze jeho plánovania, zhodli sa viacerí odborníci na stavby, rekonštrukcie a bývanie. Pri prevádzke domu totiž tvoria až tretinu každoročných nákladov účty na kúrenie, ohrev teplej vody a na chladenie.



Základom je dobre zaizolovaná stavba. "Na Slovensku aj v Česku sú ľudia zvyknutí robiť si mnoho vecí na stavbe sami, aby mali veci pod kontrolou a aby ušetrili. Sú však práce, pri ktorých sa to neopláca, a jednou z nich je svojpomocná aplikácia izolácie obvodových múrov, strechy alebo podlahy," upozornil manažér spoločnosti HBS pre Čechy a Slovensko Lukáš Kmenta s tým, že jednou z hlavných charakteristík dobrej izolácie je jej paropriepustnosť. "Inak para kondenzuje a v týchto miestach postupne vzniká problém."



Možností izolácie je na trhu viacero – od polystyrénu cez minerálnu vatu až po striekanú PUR penu s dlhou životnosťou, ktorou sa dá bežný rodinný dom zaizolovať už za 24 hodín. Tepelným stratám v zime a prehrievaniu stavby v lete pomáha predchádzať okrem izolácie aj správna orientácia stavby s ohľadom na svetové strany alebo kvalitná tieniaca technika.



Kombináciu chladenia, kúrenia a výroby teplej vody, prípadne elektriny, prináša zelená strecha s fotovoltikou. "Zelená strecha priaznivo ovplyvňuje energetickú bilanciu budovy v zime aj v lete, čo dokazujú mnohé štúdie z rôznych klimatických pásiem," skonštatoval Branislav Augustín zo Sika Slovensko. Skúsenosti zo Švajčiarska, Nemecka a Rakúska podľa neho ukazujú, že kombinácia solárnych panelov a vegetácie funguje. Michal Kolimár z PPA Power DS dodal, že návratnosť investície do fotovoltických panelov je pomerne rýchla. "Pred rokmi sa medzi ľuďmi šírili mýty o tom, že solárny panel za svoju životnosť nevyprodukuje toľko elektriny, ako je potrebné na jeho výrobu a recykláciu. Našťastie sa tieto názory nezakladajú na pravde – panel vyprodukuje túto energiu za menej ako rok," uviedol Kolimár.



Úsporu prináša aj rekuperácia, ktorá v lete mierne ochladzuje interiér a v zime ho pomáha udržať vykúrený, no zároveň s čerstvým vzduchom bez potreby vetrania.