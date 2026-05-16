Odborníci:Pasívne saldo agroobchodu k februáru dosiahlo 506,7 mil. eur
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo u potravín, nápojov a tabaku o 34,1 % a u tukov a olejov o 6,6 %.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári a februári 2026 bolo pasívne, a to v objeme 506,7 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 5,2 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo u potravín, nápojov a tabaku o 34,1 % a u tukov a olejov o 6,6 %. Medziročné zníženie záporného salda zaznamenali pri živočíšnych výrobkoch o 17,4 % a pri rastlinných výrobkoch o 6 %.
Spresnila, že dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári a februári 2026 bol v objeme 1,325 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 1,9 % nižší. V januári a februári 2026 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 818,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje zníženie o 5,9 %.
„Pokiaľ sa na vývoj zahraničného obchodu pozrieme spätne desať rokov dozadu, tak za toto obdobie sme zaznamenali len dva roky, kedy sa pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami znížilo. Išlo o obdobie január a február v rokoch 2017 a 2021. Okrem týchto dvoch období sa pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami v každom roku zvyšovalo,“ dodala Holéciová.
