Odborníci:V SR existujú stále nejasnosti ohľadom zdaňovania kryptomien

Bratislava 11. októbra (TASR) - Na Slovensku existuje mnoho nejasností tykajúcich sa účtovania a zdaňovania kryptomien. Investori preto môžu znížiť daňové riziko tak, že minimalizujú riziko daňových kontrol. Informovala o tom v piatok poradenská spoločnosť Highgate Group.



"Príkladom nejasností je otázka, akým spôsobom si môže daňovník uplatniť náklady pri predaji kryptoaktív. Zákon nešpecifikuje presné metódy a zanecháva značnú voľnosť pre daňovníka. Táto právna neistota môže viesť k nezhodám s finančnou správou, čo zvyšuje riziko z daňových kontrol a následných sankcií," uviedol partner a advokát spoločnosti Peter Varga.



Jednou z legitímnych stratégií je podľa spoločnosti štruktúrovanie transakcií a celkovo podnikanie na trhu s kryptoaktívami tak, aby bolo minimalizované riziko daňových kontrol. Spoločnosť dodala, že cieľom je vyhnúť sa nepredvídateľnosti zo strany slovenských daňových úradov pri výklade a aplikácii príslušných predpisov.



"Legislatívne prekážky ako inštitút zabezpečenia dane a problémy s prekladmi európskych noriem môžu brzdiť rozvoj trhu. Napriek nejakej vôli zo strany veľkých finančných inštitúcií vstúpiť do oblasti kryptoaktív vytvára legislatívna nejasnosť riziko nepredvídateľnosti a odrádza ich od vstupu do tohto prostredia," spresnil Varga.



Spoločnosť vysvetlila, že podľa slovenských daňových pravidiel je akékoľvek využitie kryptomien na bežné transakcie považované za zdaniteľné. To znamená, že ak niekto nakúpi bitcoin a neskôr ho použije na kúpu tovaru alebo služby, rozdiel medzi nákupnou cenou bitcoinu a jeho hodnotou pri transakcii sa musí zdaniť.