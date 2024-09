Odborníčka: Bývanie v rizikovej oblasti nemusia poisťovne poistiť

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bývanie v rizikovej oblasti nemusia poisťovne Slovákom poistiť. Kúpu domu či záhrady, rovnako aj stavbu nehnuteľnosti v takejto lokalite by mali ľudia zvážiť. Upozornila na to garantka pre likvidáciu poistných udalostí maklérskej spoločnosti Universal Paulína Sihlovcová.



"Klienti z týchto oblastí musia rátať s tým, že poistné bude vyššie, ako pre klientov z nerizikových oblastí. Poisťovne evidujú aj rizikové oblasti, v ktorých odmietajú uzatvárať s klientami poistné zmluvy, nakoľko frekvencia škôd v týchto oblastiach je vysoká a pre komerčnú poisťovňu predstavuje vysoké finančné náklady za poistné udalosti," vysvetlila Sihlovcová.



Ak už majú ľudia v takejto lokalite nehnuteľnosť, odborníčka radí, aby oslovili viaceré komerčné poisťovne a zistili, do akej miery im vedia poistiť majetok. Následne si tak podľa nej môžu vybrať ponuku, ktorá im bude z hľadiska krytia rizík alebo výšky poistného najviac vyhovovať.



Majitelia nehnuteľností v rizikových oblastiach sa často snažia urobiť si vlastné opatrenia pred povodňami, aby ochránili svoj majetok pred valiacou sa vodou. Pre poisťovňu však takéto riešenia podľa odborníčky nie sú vždy dostačujúce, aby ich pri poistnej udalosti vzala do úvahy.



"Individuálne riešenie, napríklad protizáplavovej steny, treba dopredu zvážiť. Poisťovňa ju nemusí akceptovať. Ak už je nejaká stena vybudovaná a klient si chce uzatvoriť poistenie, treba to s poisťovňou pred uzatvorením poistnej zmluvy prerokovať a následne poisťovňa posúdi možnosti vhodného poistenia nehnuteľnosti," priblížila Sihlovcová.



V prípade, že škody na nehnuteľnosti spôsobí napríklad susedov padnutý strom či iný predmet v dôsledku podmočenia svahu alebo víchrice, poisťovňa bude podrobnejšie skúmať príčinu poistnej udalosti. Ak je príčinou vzniku škody napríklad poškodenie potrubia, ktoré patrí k nehnuteľnosti, poškodený sused si môže uplatniť škodu z poistenia zodpovednosti.



"Ak však bude príčinou vzniku škody živel, napríklad povodeň, záplava, víchrica s lejakom, čo následne viedlo k podmočeniu svahu a pádu stromu, v tomto prípade nie ste zodpovedný za vzniknutú škodu," uzavrela odborníčka.