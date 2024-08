Odborníčka: Ceny nájmov sú historicky najvyššie a môžu naďalej rásť

Bratislava 15. augusta (TASR) - Ceny nájmov sú na historicky najvyššej úrovni a vysoký dopyt, ktorý je podporený rastom cien nehnuteľností, môže spôsobiť ich ďalší nárast. Mnohí obyvatelia Slovenska si tak nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie a zároveň majú vysoké výdavky na nájom. Uviedla to vo štvrtok riaditeľka spoločnosti FinGO ReCloud Róberta Mecková.



"Realitný trh ožíva a jeho zamrznutie po ruskej invázii na Ukrajinu a ďalších faktoroch už nie je témou dňa. Dobré nehnuteľnosti budú cenovo narastať a ochota znížiť ponúkanú cenu bude reálna len pri nehnuteľnostiach, ktoré majú nedostatky. Pozitívne je, že rastie aj počet ponúk nehnuteľností. Horšie je azda len to, že úrokové sadzby sú stále pomerne vysoké a ich markantné znižovanie aktuálne v bankách nie je na stole," uviedla Mecková.



Dodala, že proces kúpy a predaja realít sa v posledných mesiacoch znormalizoval. Stav, keď sa byty predávali na prvej obhliadke s ultra nízkymi úrokovými sadzbami pod jedno percento, bol podľa nej extrémom. V súčasnosti sa podľa Meckovej nehnuteľnosti predávajú tak, ako by to na zdravom trhu malo byť. "To znamená, že tie dobré sa predajú rýchlo a tie horšie si na kupca počkajú aj niekoľko mesiacov," vysvetlila.



Mecková podotkla, že kým dôjde k uzavretiu transakcie, cena nehnuteľnosti často nie je rovnaká, ako bola pôvodne ponúkaná. V niektorých prípadoch klesla až o desať percent. "Samozrejme, vo väčšine prípadov predajná cena klesá, keďže kupujúci sa snažia "zbíjať" požadovanú sumu. Najmä v posledných rokoch bol trend znižovania ponukových cien výrazný," dodala. Naopak, v niektorých prípadoch kupujúci zvýšia cenu bytu o niekoľko tisíc eur, aby si zabezpečili uprednostnenie.