Odborníčka: Digitalizácia je rýchlejšia ako finančné rozhodovanie ľudí
Digitálne investičné platformy podľa nej zásadne zmenili spôsob, akým sa ľudia dostávajú k investovaniu.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Komfortne pri využívaní digitálnych technológií na správu financií sa podľa dát Eurobarometra cíti 88 % Slovákov, vysokú úroveň finančných znalostí má však len 27 % populácie. Ide o riziko, keďže rýchlosť v digitálnom prostredí podporuje nadmerné obchodovanie, ktoré je pre bežného človeka rizikové a znižuje jeho výnos. Pri príležitosti utorkového (10. 2.) Dňa pre bezpečnejší internet na to poukázala Linda Gáliková z investičnej spoločnosti Finax.
Pripomenula, že podľa údajov Európskej centrálnej banky (ECB) sa digitálne finančné správanie Európanov čoraz viac presúva do online prostredia, kde dominujú okamžité transakcie, rýchla spätná väzba a nepretržitý prístup k účtom. „Tento model, vo finančnej oblasti pôvodne navrhnutý pre platby, sa prirodzene prenáša aj do investovania, hoci investičné rozhodnutia vyžadujú úplne iné tempo a mieru rozvahy. Navyše, väčšina ľudí sa pri finančných témach necíti dostatočne sebavedomo. Má problém správne vyhodnocovať riziko, najmä pri zložitejších investičných produktoch,“ priblížila Gáliková.
Digitálne investičné platformy podľa nej zásadne zmenili spôsob, akým sa ľudia dostávajú k investovaniu. To, čo bolo kedysi otázkou dní a osobných konzultácií, je v súčasnosti dostupné v priebehu niekoľkých sekúnd a kliknutí v mobilnej aplikácii. Kombinácia toho, že ľudia využívajú digitálne technológie na správu financií, zároveň však sami nedisponujú dostatočnou finančnou gramotnosťou, vytvára veľkú nerovnováhu.
„Vo svete investovania môže byť výsledkom tejto disproporcie impulzívne nakupovanie aktív v reakcii na krátkodobé trhové pohyby, nadmerné obchodovanie namiesto dlhodobého investovania, či rýchle rozhodnutia pod vplyvom emócií bez dostatočného zváženia rizík. Časté obchodovanie nie je optimálne pre dlhodobé výsledky. Pre bežného človeka je preto vhodnejšie investovať do pasívnych indexových ETF fondov,“ vysvetlila Gáliková. Nevyhnutné je podľa nej držať sa svojej stratégie, nepodliehať trhovým výkyvom a nesnažiť sa triafať víťazov na trhu.
