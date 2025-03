Odborníčka: ESG princípmi si firmy zvyšujú atraktivitu na trhu práce

Bratislava 12. marca (TASR) - Mnohé firmy ponúkajú v súčasnosti zamestnancom rôzne benefity, ako flexibilnú pracovnú dobu, vzdelávanie a rekvalifikáciu či podporu duševného zdravia. Týmito benefitmi si chcú udržať zamestnancov a zároveň si zvýšiť svoju atraktivitu na trhu práce. Spoločnosti tiež začleňujú do svojej firemnej kultúry aj ESG princípy (environmentálne, sociálne a riadiace), ktoré majú priniesť rovnaké príležitosti pre všetkých pracovníkov. Zhodnotila to expertka na ESG z advokátskej kancelárie Ružička and Partners Naďa Roštek.



"Podniky už dnes robia množstvo aktivít, ktoré spadajú pod sociálny pilier ESG, len ich tak nenazývajú. Keď si tieto aktivity systematicky zmapujú, často zistia, že sú v implementácii ESG ďalej, než si mysleli," upresnila Roštek s tým, že ide napríklad o programy na podporu žien na riadiacich pozíciách, zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením, prácu na diaľku, prevenciu proti vyhoreniu alebo kratší pracovný týždeň.



ESG podľa nej nie je len o zvýšení mzdy, ale zameriava sa najmä na férovosť, dlhodobú udržateľnosť a celkovú kvalitu pracovného života zamestnancov. Férové a udržateľné odmeňovanie zamestnancov je investíciou do dlhodobej stability a úspechu firiem. Podniky, ktoré aktívne podporujú kariérny rast svojich pracovníkov, ponúkajú im rekvalifikácie a dbajú na ich fyzické aj duševné zdravie, si budujú stabilných a lojálnych zamestnancov, ktorí sú v práci motivovanejší a menej často hľadajú nové pracovné príležitosti v iných spoločnostiach.



Dôležitú úlohu zohrávajú v súčasnosti aj nepeňažné benefity, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, flexibilnú pracovnú dobu či opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života. "Programy na podporu rodičov, možnosť práce na diaľku alebo finančná podpora vzdelávania môžu výrazne zvýšiť spokojnosť zamestnancov," vysvetlila Roštek.



ESG štandardy musia byť podľa nej premietnuté do celkovej firemnej kultúry, ich hodnôt a procesov. Podniky musia ESG princípmi skutočne žiť, nielen ich komunikovať. Ak ich budú mať dobre nastavené, tak dosiahnu lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri získavaní investícií, zdrojov financovania, ako aj vo vzťahu k obchodným partnerom a potenciálnym zamestnancom či lídrom.