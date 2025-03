Odborníčka: Inflácia znehodnocuje úspory, mnohí ľudia to podceňujú

Bratislava 15. marca (TASR) - Mnohí ľudia podceňujú dôsledky inflácie, ktorá dlhodobo znižuje hodnotu úspor. Pri dodržaní niektorých princípov však je možné ochrániť peniaze pred týmto "tichým nepriateľom", upozornila odborníčka na osobné financie spoločnosti Partners Ivana Paráková. Pripomenula, že v tomto roku sa očakáva zrýchlenie inflácie nad 4 %.



Najväčším problémom podľa nej je, že slovenské domácnosti často nechávajú svoje peniaze na bežných účtoch s minimálnymi úrokmi. Tieto úspory tak každý rok strácajú na hodnote. "Vysoká inflácia, ktorú sme zažili za posledných päť rokov, keď napríklad v roku 2022 bola až na úrovni 12 %, nám jasne ukázala, že ponechať úspory len na bežných účtoch je jednou z najväčších finančných chýb," zdôraznila Paráková.



Poukázala na viacero praktických stratégií, ktoré zabránia znehodnoteniu peňazí. Najjednoduchšou, ale aj najmenej efektívnou cestou sú sporiace účty s dostupnosťou peňazí kedykoľvek, ale nízkym zhodnotením okolo 1 % ročne. O niečo lepšiu možnosť predstavujú termínované vklady, ktoré v súčasnosti ponúkajú priemerný výnos približne 2 %. Ani tie však podľa odborníčky nestačia na úplnú ochranu pred očakávanou infláciou.



"Svoje peniaze je dobré rozdeliť. Polovicu rezervy nechajte na sporiacom účte pre prípad neočakávaných situácií a druhú polovicu uložte na vyššie zhodnotenie, napríklad do peňažných či dlhopisových fondov, ktoré dokážu zabezpečiť lepší výnos a ochránia úspory pred infláciou," priblížila Paráková.



Dôležitou súčasťou ochrany úspor je práve diverzifikácia, čiže rozloženie financií do viacerých produktov. "Ak pestujete iba jeden druh zeleniny, napríklad mrkvu a príde sucho, prídete o celú úrodu. Ak však pestujete viac druhov plodín, aj v prípade nepriaznivého počasia vám zostane dostatok zásob z iných rastlín. Rovnaký princíp platí aj pri financiách - investície do rôznych produktov znižujú riziko celkovej straty," doplnila odborníčka.