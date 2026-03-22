Odborníčka: Kontrola nemusí byť strašiakom, firmy majú byť pripravené
Daňová kontrola je dialógom, nie jednostranným procesom, zdôraznila odborníčka.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Daňová kontrola predstavuje bežný kontrolný inštitút, ktorý je súčasťou daňového systému. Nemusí byť preto pre firmy strašiakom, je však dôležité, aby boli na ňu pripravené, upozornila partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Ina Kováčová Bečková.
„Je dôležité byť na daňovú kontrolu pripravený, lebo zistené nedostatky môžu viesť k pokutám a domeraniu daní. Čo samozrejme môže viesť k výdavku, s ktorým spoločnosť v danom roku nemusela počítať,“ konštatovala odborníčka.
Najlepšou prípravou je podľa nej venovať sa účtovným a daňovým povinnostiam vopred. V prvom rade odporúča, aby mal každý subjekt svoje účtovníctvo vedené úplne a správne. Ďalej je veľmi dôležité mať významné výdavky správne vydokladované tak, aby preukazovali súvislosti s ekonomickou činnosťou spoločnosti. Daňový úrad bude totiž požadovať konkrétne dokumenty, ako sú napríklad faktúry, zmluvy, bankové výpisy a rôzne informácie, ktoré sú zachytené v daňových priznaniach. „Ak má firma tieto doklady a informácie usporiadané a má ich po ruke, kontrola by mala prebehnúť hladko,“ zhodnotila Kováčová Bečková.
Firma si však podľa nej musí uvedomiť, že daňová kontrola znamená zásah do jej bežného fungovania aj zásah do jej práv. „Veľmi zjednodušene povedané, daňový úrad príde preveriť skutočnosti, ktoré spoločnosť uviedla do svojho daňového priznania a či sú v súlade s právnymi predpismi a s ekonomickou činnosťou spoločnosti,“ priblížila s tým, že cieľom daňovej kontroly by nemalo byť domeranie daní, ale preverenie uvedených skutočností.
Odborníčka zdôraznila, že počas daňovej kontroly má každá spoločnosť svoje práva a povinnosti, ktoré sú definované v daňovom poriadku. Pre firmy a podnikateľov je teda dobré, ak ich poznajú a vedia ich využiť. „Čo sa týka povinností, firma počas daňovej kontroly poskytuje požadované doklady a je súčinná pri výkone daňovej kontroly. To znamená, na vyžiadanie správcu dane predkladá dokumenty a informácie, ktoré správca dane potrebuje na zistenie reálneho stavu,“ vysvetlila.
Na druhej strane, spoločnosť má napríklad právo byť informovaná o tom, čo je predmetom daňovej kontroly. „Zároveň sa daňový subjekt alebo kontrolovaná spoločnosť môže vyjadrovať k priebehu kontroly, môže nazerať do spisu alebo môže byť prítomná pri vypočúvaní svedka,“ vymenovala Kováčová Bečková. Môže aj navrhovať rôzne dôkazy a informácie, ktoré by mal správca dane v rámci kontroly preveriť.
Daňová kontrola je dialógom, nie jednostranným procesom, zdôraznila odborníčka. Odporúča preto firmám využívať aj služby daňového poradcu, ktorý má skúsenosti so správou daní a dohliadne na celý proces výkonu kontroly tak, aby neboli porušované práva spoločnosti. Zároveň vie vysvetliť sporné situácie a byť pri komunikácii s daňovým úradom.
