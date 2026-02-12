< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Kúpa nového bytu je často podmienená predajom starého
Očakáva sa, že ceny nehnuteľností budú v tomto roku ďalej rásť, preto teraz môže byť ideálne uvažovať nad kúpou nového bývania.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Kúpa novej nehnuteľnosti je často podmienená predajom starej, čo môže prinášať finančný stres a časový tlak. Očakáva sa, že ceny nehnuteľností budú v tomto roku ďalej rásť, preto teraz môže byť ideálne uvažovať nad kúpou nového bývania, radí riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.
„Pre väčšinu klientov je kúpa nového bývania priamo naviazaná na predaj pôvodnej nehnuteľnosti, pretože nemajú k dispozícii dostatočné vlastné zdroje. Stretávame sa s tým veľmi často,“ približuje Mecková. Najskôr je podľa nej nevyhnutné preveriť finančné možnosti a schopnosť získať úver, aby klient vedel, s akým rozpočtom môže reálne pracovať. „Zároveň je dôležité správne naceniť nehnuteľnosť na predaj, aby bolo jasné, aké finančné zdroje z predaja vstúpia do kúpy,“ upozorňuje.
Podľa odborníčky na hypotéky treba mať jasno v reálnych finančných možnostiach ešte predtým, než sa záujemcovia o nové bývanie pustia do obhliadok. „Ak ľudia preskočia úvodnú finančnú analýzu, často hľadajú nehnuteľnosť mimo svojho rozpočtu alebo sa, naopak, zbytočne obmedzujú, hoci by to nebolo potrebné,“ opisuje riaditeľka pre úvery FinGO.sk Eva Šablová. Teraz je podľa nej ideálny čas na hypotéku, pretože úrokové sadzby sú stále priaznivé.
Následne má podľa Meckovej zmysel súbežne spustiť hľadanie nového bývania a predaj svojej nehnuteľnosti. „Rezervácia novej nehnuteľnosti by mala prísť až v momente, keď je predaj minimálne rozbehnutý alebo zazmluvnený. Preskakovanie týchto krokov zvyšuje riziko problémov,“ varuje.
Kľúčom je správne nastavenie harmonogramu a komunikácia medzi všetkými stranami. Jedným z riešení je tzv. rent-back, teda nájom späť. „Funguje to tak, že klient predá svoj byt alebo dom, pričom na dohodnuté obdobie v ňom ešte ostáva bývať a novému majiteľovi platí nájom, kým sa presťahuje do nového bývania. Dôležité je zosúladiť termíny kupujúceho, predávajúceho, banky aj samotného sťahovania,“ uvádza Mecková.
Celý proces by mal byť pod jednou strechou alebo v rámci dobre nastavenej spolupráce. „Či už ide o realitnú kanceláriu s vlastným hypotekárnym špecialistom, alebo o dlhodobo fungujúcu spoluprácu realitného makléra s externým finančným sprostredkovateľom, podstatné je, že si informácie vymieňajú medzi sebou a nezaťažujú klienta. Klient tak nemusí byť sprostredkovateľom informácií, celý proces je rýchlejší, bezpečnejší a prehľadnejší,“ konštatuje Mecková.
Pri sťahovaní do nového bytu alebo domu je dôležitý aj prepis energií a služieb, ako aj zrušenie pôvodného poistenia nehnuteľnosti a domácnosti a uzatvorenie nového. „Poistenie v prospech banky je takmer vždy nevyhnutnou podmienkou čerpania hypotéky. Oplatí sa nastaviť poistenie komplexne, nielen na samotnú nehnuteľnosť, ale aj na zariadenie domácnosti a zodpovednosť za škodu,“ podotýka Šablová.
Výpadok príjmu môže splácanie úveru ohroziť. „Poistenie úveru v banke chráni najmä samotnú banku, zatiaľ čo životné poistenie klientovi dáva väčšiu flexibilitu v tom, ako poistné plnenie využije,“ dodáva Šablová s tým, že pri zvýšení hypotéky by sa malo primerane upraviť aj životné poistenie.
