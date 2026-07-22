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Odborníčka: Likvidácia firmy nie je len administratívnou formalitou
Ďalšou chybou je podľa odborníčky predpoklad, že bežný účtovník likvidáciu automaticky zvládne.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Pri nesprávnom nastavení procesu sa likvidácia spoločnosti môže zbytočne skomplikovať a natiahnuť na niekoľko mesiacov. Upozorňuje na to partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková, podľa ktorej túto fázu majitelia často podceňujú.
„Likvidácia spoločnosti nie je rozhodnutie, ale proces. A ten má svoje pravidlá, ktoré sa prelínajú medzi účtovníctvom, daňami a právom. Nie sú vždy jednoznačne interpretované a často sú v praxi zdrojom neistoty,“ priblížila odborníčka. Problémy, otázky a chyby podľa nej vznikajú najmä v oblasti účtovníctva a daní.
„Veľmi častý scenár z praxe vyzerá tak, že spoločnosť roky nefunguje. Nemá zamestnancov, nemá aktivity, len v nej ostali peniaze. A práve toto ‚len' býva problém,“ opísala. Z účtovného a daňového pohľadu totiž stále ide o plnohodnotnú účtovnú jednotku, ktorá musí mať uzavreté účtovníctvo na vstup do likvidácie. Musí takisto zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a musí vedieť preukázať stav majetku a záväzkov. Následne musí prejsť celým procesom likvidácie ako samostatným účtovným obdobím.
Ďalšou chybou je podľa odborníčky predpoklad, že bežný účtovník likvidáciu automaticky zvládne. Upozorňuje, že mnoho účtovníkov sa s likvidáciou spoločnosti stretne len niekoľkokrát za kariéru, ak vôbec. Tento proces má však svoje špecifiká, napríklad sa počas neho majetok nehodnotí podľa historickej ceny, ale predajnej hodnoty. Rezervy a opravné položky sa prehodnocujú, vznikajú špecifické účtovné situácie a na konci sa počíta likvidačný zostatok.
Ďalšou oblasťou, na ktorú treba počas likvidácie firmy myslieť, sú dane. Mení sa totiž pri nej zdaňovacie obdobie, základ dane sa počíta špecifickým spôsobom, nie je si možné počas nej uplatniť odpočet daňových strát a rieši sa DPH pri ukončení činnosti. „Kľúčovou otázkou je tiež, ako zdaniť likvidačný zostatok. Pretože aj likvidačný zostatok je pre spoločníkov zdaniteľný príjem,“ upozornila Božeková.
„Likvidácia spoločnosti nie je rozhodnutie, ale proces. A ten má svoje pravidlá, ktoré sa prelínajú medzi účtovníctvom, daňami a právom. Nie sú vždy jednoznačne interpretované a často sú v praxi zdrojom neistoty,“ priblížila odborníčka. Problémy, otázky a chyby podľa nej vznikajú najmä v oblasti účtovníctva a daní.
„Veľmi častý scenár z praxe vyzerá tak, že spoločnosť roky nefunguje. Nemá zamestnancov, nemá aktivity, len v nej ostali peniaze. A práve toto ‚len' býva problém,“ opísala. Z účtovného a daňového pohľadu totiž stále ide o plnohodnotnú účtovnú jednotku, ktorá musí mať uzavreté účtovníctvo na vstup do likvidácie. Musí takisto zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a musí vedieť preukázať stav majetku a záväzkov. Následne musí prejsť celým procesom likvidácie ako samostatným účtovným obdobím.
Ďalšou chybou je podľa odborníčky predpoklad, že bežný účtovník likvidáciu automaticky zvládne. Upozorňuje, že mnoho účtovníkov sa s likvidáciou spoločnosti stretne len niekoľkokrát za kariéru, ak vôbec. Tento proces má však svoje špecifiká, napríklad sa počas neho majetok nehodnotí podľa historickej ceny, ale predajnej hodnoty. Rezervy a opravné položky sa prehodnocujú, vznikajú špecifické účtovné situácie a na konci sa počíta likvidačný zostatok.
Ďalšou oblasťou, na ktorú treba počas likvidácie firmy myslieť, sú dane. Mení sa totiž pri nej zdaňovacie obdobie, základ dane sa počíta špecifickým spôsobom, nie je si možné počas nej uplatniť odpočet daňových strát a rieši sa DPH pri ukončení činnosti. „Kľúčovou otázkou je tiež, ako zdaniť likvidačný zostatok. Pretože aj likvidačný zostatok je pre spoločníkov zdaniteľný príjem,“ upozornila Božeková.