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Odborníčka: Mladí môžu od januára zvýšiť tlak na ceny menších bytov
Menšie byty patria medzi najvyhľadávanejšie nehnuteľnosti pri kúpe prvého bývania.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Jedno- a dvojizbové byty môžu od začiatku budúceho roka čeliť ešte väčšiemu záujmu kupujúcich. Na realitný trh sa môžu dostať mladí ľudia, ktorým doteraz pri kúpe prvého bývania chýbali vlastné úspory. Väčšia konkurencia o cenovo dostupnejšie nehnuteľnosti môže vytvoriť ďalší tlak na rast ich cien. Podľa odborníčky Karin Zápalovej, majiteľky realitnej kancelárie Karin & Partners, môže nastať situácia, keď mladí budú na kúpu bytu potrebovať menej vlastných peňazí, ale za nehnuteľnosť zaplatia viac.
Menšie byty patria medzi najvyhľadávanejšie nehnuteľnosti pri kúpe prvého bývania. Záujem o ne majú mladí ľudia aj investori, čo zvyšuje konkurenciu medzi kupujúcimi. Od januára 2027 sa môže okruh záujemcov o prvé bývanie rozšíriť. Dôvodom sú nové pravidlá Národnej banky Slovenska, ktoré mladým do 35 rokov umožnia financovať až 90 percent hodnoty prvej nehnuteľnosti hypotékou. Na jej kúpu budú potrebovať menej vlastných úspor. Zmena môže pomôcť najmä tým, ktorí majú dostatočný príjem na splácanie úveru, ale zatiaľ si nedokázali nasporiť potrebnú sumu.
„Zavedenie 90-percentných hypoték môže priviesť na realitný trh viac mladých ľudí, ktorí doteraz kúpu prvého bývania odkladali pre nedostatok vlastných úspor. Predpokladám, že ich záujem sa sústredí najmä na jedno- a dvojizbové byty, ktoré sú pre nich cenovo dostupnejšie,“ uviedla Zápalová. Ak pribudnú kupujúci a ponuka bytov zostane obmedzená, môže to vytvoriť ďalší tlak na rast cien. „Môže tak nastať situácia, že mladí síce budú potrebovať menej vlastných peňazí na kúpu, ale za samotný byt napokon zaplatia viac,“ upozornila.
Rozdiel medzi 80- a 90-percentnou hypotékou môže byť pri kúpe prvého bývania výrazný. Napríklad pri byte za 180.000 eur potrebuje kupujúci pri 80-percentnom financovaní 36.000 eur z vlastných zdrojov. Pri hypotéke vo výške 90 percent hodnoty nehnuteľnosti vlastný vklad klesne na 18.000 eur. Ide o modelový príklad, ktorý predpokladá, že banka akceptuje hodnotu bytu vo výške kúpnej ceny. Nižší vlastný vklad zároveň znamená vyšší úver a vyššie náklady na jeho splácanie. Navyše, 90-percentná hypotéka nebude automaticky dostupná každému mladému žiadateľovi. Banky budú naďalej posudzovať jeho príjem, záväzky a schopnosť úver splácať.
„Odkladanie kúpy svojej prvej nehnuteľnosti je podľa môjho názoru nevýhodné, je potrebné nastaviť správne financovanie prostredníctvom dobrého finančného poradcu, ktorý má možnosť pre mladého človeka s príjmom vyriešiť dostupnosť bývania aj s minimálnymi úsporami,“ vysvetlila odborníčka.
Od júla 2027 sa sprísni aj financovanie tretej a ďalšej rezidenčnej nehnuteľnosti. Štandardný limit hypotéky klesne na 70 percent jej hodnoty, takže kupujúci budú potrebovať viac vlastných peňazí. Podľa Zápalovej to môže zvýhodniť mladých prvokupujúcich, ktorí pri menších bytoch často konkurujú investorom. Zmena neovplyvní tých, ktorí nakupujú bez úveru. O tom, či mladí získajú lepšiu pozíciu na realitnom trhu, rozhodne aj ponuka bytov a vývoj ich cien. Ak počet dostupných nehnuteľností nebude držať krok s rastúcim dopytom, výhodnejšie hypotéky ešte nemusia znamenať dostupnejšie bývanie.
Menšie byty patria medzi najvyhľadávanejšie nehnuteľnosti pri kúpe prvého bývania. Záujem o ne majú mladí ľudia aj investori, čo zvyšuje konkurenciu medzi kupujúcimi. Od januára 2027 sa môže okruh záujemcov o prvé bývanie rozšíriť. Dôvodom sú nové pravidlá Národnej banky Slovenska, ktoré mladým do 35 rokov umožnia financovať až 90 percent hodnoty prvej nehnuteľnosti hypotékou. Na jej kúpu budú potrebovať menej vlastných úspor. Zmena môže pomôcť najmä tým, ktorí majú dostatočný príjem na splácanie úveru, ale zatiaľ si nedokázali nasporiť potrebnú sumu.
„Zavedenie 90-percentných hypoték môže priviesť na realitný trh viac mladých ľudí, ktorí doteraz kúpu prvého bývania odkladali pre nedostatok vlastných úspor. Predpokladám, že ich záujem sa sústredí najmä na jedno- a dvojizbové byty, ktoré sú pre nich cenovo dostupnejšie,“ uviedla Zápalová. Ak pribudnú kupujúci a ponuka bytov zostane obmedzená, môže to vytvoriť ďalší tlak na rast cien. „Môže tak nastať situácia, že mladí síce budú potrebovať menej vlastných peňazí na kúpu, ale za samotný byt napokon zaplatia viac,“ upozornila.
Rozdiel medzi 80- a 90-percentnou hypotékou môže byť pri kúpe prvého bývania výrazný. Napríklad pri byte za 180.000 eur potrebuje kupujúci pri 80-percentnom financovaní 36.000 eur z vlastných zdrojov. Pri hypotéke vo výške 90 percent hodnoty nehnuteľnosti vlastný vklad klesne na 18.000 eur. Ide o modelový príklad, ktorý predpokladá, že banka akceptuje hodnotu bytu vo výške kúpnej ceny. Nižší vlastný vklad zároveň znamená vyšší úver a vyššie náklady na jeho splácanie. Navyše, 90-percentná hypotéka nebude automaticky dostupná každému mladému žiadateľovi. Banky budú naďalej posudzovať jeho príjem, záväzky a schopnosť úver splácať.
„Odkladanie kúpy svojej prvej nehnuteľnosti je podľa môjho názoru nevýhodné, je potrebné nastaviť správne financovanie prostredníctvom dobrého finančného poradcu, ktorý má možnosť pre mladého človeka s príjmom vyriešiť dostupnosť bývania aj s minimálnymi úsporami,“ vysvetlila odborníčka.
Od júla 2027 sa sprísni aj financovanie tretej a ďalšej rezidenčnej nehnuteľnosti. Štandardný limit hypotéky klesne na 70 percent jej hodnoty, takže kupujúci budú potrebovať viac vlastných peňazí. Podľa Zápalovej to môže zvýhodniť mladých prvokupujúcich, ktorí pri menších bytoch často konkurujú investorom. Zmena neovplyvní tých, ktorí nakupujú bez úveru. O tom, či mladí získajú lepšiu pozíciu na realitnom trhu, rozhodne aj ponuka bytov a vývoj ich cien. Ak počet dostupných nehnuteľností nebude držať krok s rastúcim dopytom, výhodnejšie hypotéky ešte nemusia znamenať dostupnejšie bývanie.