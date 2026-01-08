< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Na hypotekárnom trhu treba tento rok počítať so zmenami
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Hypotekárny trh zažíva od roku 2024 oživenie a záujem o hypotéky rastie. Rok 2026 však môže priniesť určité zmeny. Spomalenie ekonomiky aj zhoršenie trhu práce sa môže negatívne podpísať pod finančnú situáciu domácností a oslabenie dopytu po hypotékach a vlastnom bývaní, upozornila garantka pre retailové a korporátne úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková.
„Spomínané riziká majú veľmi veľký dopad na úrokové sadzby. Konsolidačné opatrenia, spomalená ekonomika, zatváranie fabrík, resp. odchod spoločností a strata zamestnania sú faktory, ktorým budeme čeliť v nasledujúcom období,“ avizovala odborníčka.
Okrem toho vníma aj riziko zvýšených nákladov na dlhodobé zdroje financovania, čo by malo tiež vplyv na vývoj sadzieb. „Z dlhodobého hľadiska treba brať do úvahy demografický vývoj Slovenska - starnutie populácie, a tiež trend rastu cien nehnuteľností, čím sa nehnuteľnosti stanú menej dostupnými,“ doplnila.
Kým vlani podľa nej stúpol vďaka priaznivým podmienkam záujem o kúpu nehnuteľností na vlastné bývanie, ako aj o investičné byty a refinancovanie už existujúcich hypoték s cieľom získania výhodnejších podmienok, tento rok sa situácia vzhľadom na zhoršenie podmienok môže zmeniť. „Očakávam najmä zvýšený záujem o refinancovanie úverov a financovanie investičných nehnuteľností,“ konštatovala Pašková.
Pripomenula, že vlaňajší záujem ľudí o vlastné bývanie podporovali banky aj zľavami zo sadzieb v rámci kampaní, či odmeňovaním klientov za využívanie služieb, aktívny účet, využívanie platobnej karty, ale aj za udržateľnosť napríklad po predložení energetického certifikátu.
„V najbližších mesiacoch sa neočakáva výraznejší pokles sadzieb, úrokové sadzby pre hypotéky by sa mali pohybovať od 3,2 % v závislosti od bonity klienta,“ predpokladá Pašková s tým, že obozretnosť pri výbere hypotéky a jej nastavení je tak stále na mieste.
