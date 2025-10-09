< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Na nové overovanie príjemcu platby je vhodné sa pripraviť
Podnikateľom zase radí uvádzať na faktúrach a objednávkach svoje úplné platobné údaje, vrátane presného názvu príjemcu.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Spolu so zavedením povinných okamžitých platieb sú všetky banky v eurozóne od 9. októbra povinné poskytovať aj službu overenia príjemcu platby. Po novom tak už nebude stačiť zadať len číslo účtu, ale aj názov príjemcu. Aby sa klienti bánk vyhli zbytočným komplikáciám, mali by sa na novinku pripraviť, upozornila právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.
Overenie príjemcu je bezplatná služba, ktorá umožňuje pred uskutočnením platby overiť zhodu medzi zadaným číslom účtu (IBAN) a zadaným názvom príjemcu platby podľa údajov evidovaných v banke príjemcu. Overenie prebehne v banke príjemcu maximálne do 5 sekúnd a nebude mať vplyv na predĺženie času spracovania platby, priblížila odborníčka.
„Zavedením služby overenia príjemcu sa posilňuje ochrana klienta, obmedzuje sa riziko neúmyselného zaslania peňazí nesprávnemu príjemcovi a znižuje sa administratívna záťaž spojená s riešením mylných platieb, pretože spätné zúčtovanie takejto platby je často zdĺhavé a nemusí byť úspešné, keďže na vrátenie platby je potrebný súhlas príjemcu,“ vysvetlila Ďatelinková.
Ako výsledok overenia klient podľa nej uvidí jednu z viacerých možností. Úplná zhoda nastane vtedy, keď zadaný názov príjemcu presne zodpovedá údajom v banke príjemcu. Vtedy je možné platbu vykonať okamžite. Čiastočná zhoda nastáva v prípade, že názov príjemcu je veľmi podobný, ale nie úplne rovnaký. Dôvodom môže byť napríklad preklep. V takomto prípade systém zobrazí správny názov, ktorý si klient môže opraviť a pokračovať v platbe.
„Ak sa však názov vôbec nezhoduje s údajmi banky príjemcu, banka klienta upozorní, aby si názov ešte raz skontroloval. Platbu je síce možné realizovať aj napriek upozorneniu, ale klient tak preberá riziko, že peniaze neprídu na správny účet. Ďalšou možnosťou je situácia, keď overenie príjemcu nie je možné vykonať, napríklad kvôli technickým problémom alebo nedostupnosti služby na strane banky príjemcu. V takom prípade sa odporúča platbu skúsiť zadať neskôr,“ doplnila právnička.
V tejto súvislosti uviedla viaceré praktické rady, ako sa vyhnúť problémom pri platbách. Klienti bánk by si mali aktualizovať údaje na trvalých príkazoch, pri platbách fyzickým osobám uvádzať ich meno aj priezvisko a pri platbách právnickým osobám celý názov spoločnosti vrátane právnej formy.
„Overte si správny názov príjemcu pred platbou. Ak si nie ste istí názvom príjemcu, kontaktujte ho priamo a požiadajte o potvrdenie správneho názvu. Názov príjemcu môžete tiež nájsť na faktúrach, v QR kódoch, oficiálnych platobných dokumentoch alebo v obchodnom registri, či inom registri,“ priblížila Ďatelinková.
Podnikateľom zase radí uvádzať na faktúrach a objednávkach svoje úplné platobné údaje, vrátane presného názvu príjemcu. „Týmto predídete zbytočným otázkam zo strany klientov týkajúcim sa overenia správnosti názvu príjemcu,“ dodala.
Overenie príjemcu je bezplatná služba, ktorá umožňuje pred uskutočnením platby overiť zhodu medzi zadaným číslom účtu (IBAN) a zadaným názvom príjemcu platby podľa údajov evidovaných v banke príjemcu. Overenie prebehne v banke príjemcu maximálne do 5 sekúnd a nebude mať vplyv na predĺženie času spracovania platby, priblížila odborníčka.
„Zavedením služby overenia príjemcu sa posilňuje ochrana klienta, obmedzuje sa riziko neúmyselného zaslania peňazí nesprávnemu príjemcovi a znižuje sa administratívna záťaž spojená s riešením mylných platieb, pretože spätné zúčtovanie takejto platby je často zdĺhavé a nemusí byť úspešné, keďže na vrátenie platby je potrebný súhlas príjemcu,“ vysvetlila Ďatelinková.
Ako výsledok overenia klient podľa nej uvidí jednu z viacerých možností. Úplná zhoda nastane vtedy, keď zadaný názov príjemcu presne zodpovedá údajom v banke príjemcu. Vtedy je možné platbu vykonať okamžite. Čiastočná zhoda nastáva v prípade, že názov príjemcu je veľmi podobný, ale nie úplne rovnaký. Dôvodom môže byť napríklad preklep. V takomto prípade systém zobrazí správny názov, ktorý si klient môže opraviť a pokračovať v platbe.
„Ak sa však názov vôbec nezhoduje s údajmi banky príjemcu, banka klienta upozorní, aby si názov ešte raz skontroloval. Platbu je síce možné realizovať aj napriek upozorneniu, ale klient tak preberá riziko, že peniaze neprídu na správny účet. Ďalšou možnosťou je situácia, keď overenie príjemcu nie je možné vykonať, napríklad kvôli technickým problémom alebo nedostupnosti služby na strane banky príjemcu. V takom prípade sa odporúča platbu skúsiť zadať neskôr,“ doplnila právnička.
V tejto súvislosti uviedla viaceré praktické rady, ako sa vyhnúť problémom pri platbách. Klienti bánk by si mali aktualizovať údaje na trvalých príkazoch, pri platbách fyzickým osobám uvádzať ich meno aj priezvisko a pri platbách právnickým osobám celý názov spoločnosti vrátane právnej formy.
„Overte si správny názov príjemcu pred platbou. Ak si nie ste istí názvom príjemcu, kontaktujte ho priamo a požiadajte o potvrdenie správneho názvu. Názov príjemcu môžete tiež nájsť na faktúrach, v QR kódoch, oficiálnych platobných dokumentoch alebo v obchodnom registri, či inom registri,“ priblížila Ďatelinková.
Podnikateľom zase radí uvádzať na faktúrach a objednávkach svoje úplné platobné údaje, vrátane presného názvu príjemcu. „Týmto predídete zbytočným otázkam zo strany klientov týkajúcim sa overenia správnosti názvu príjemcu,“ dodala.