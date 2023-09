Odborníčka: Nástup do školy je vhodný čas na vreckové pre deti

Bratislava 28. septembra (TASR) - Nástup do školy je ideálny čas, kedy začať u detí s vreckovým. Vďaka nemu si uhradia drobné výdavky a získajú základné finančné návyky, čím si osvoja základy finančnej gramotnosti. Dieťa sa tak naučí hospodáriť so svojimi peniazmi, spočítať si, koľko na čo potrebuje, sporiť si a plánovať výdavky, priblížila odborníčka na osobné financie z Partners Group Monika Šmýkalová.



Aby dieťa pochopilo základné princípy hospodárenia, s hodnotou peňazí sa potrebuje zoznámiť postupne. Napríklad pri predškolákovi stačí v prvom kroku ukázať, ako peniaze vyzerajú, načo slúžia, že odkladaním sa kopia a naopak míňaním miznú. "S ozajstným vreckovým odporúčam začať od šiestich rokov, teda od nástupu na základnú školu. Výška by sa mala následne zvyšovať s pribúdajúcim vekom," uviedla Šmýkalová.



Malým školákom vo veku do desať rokov stačí podľa nej suma od jedného do troch eur na týždeň. Starším deťom od troch do piatich eur na týždeň. Mesačné vreckové pre stredoškoláka by malo byť do 30 eur, vyčíslila odborníčka.



Zdôraznila, že o vreckovom sa treba s dieťaťom rozprávať. Prvým krokom je určenie jeho výšky a pravidiel, na aký účel sa môže míňať. "Školákovi treba vysvetliť, že nie všetky peniaze, ktoré dostane, musí minúť. Je dobré, keď si časť dokáže ušetriť a z ušetreného si kúpi napríklad vysnívanú knižku alebo hračku. Dieťa to motivuje a vytvára uňho návyk rozumného hospodárenia s vlastnými peniazmi," vysvetlila Šmýkalová.



Prváčikovi a mladším žiakom je podľa nej vhodnejšie dávať vreckové v hotovosti. Na vlastný účet a platobnú kartu je dieťa pripravené neskôr, na druhom stupni základnej školy.



S deťmi sa treba porozprávať aj o tom, ako účet a platby fungujú. A to nielen z technickej a bezpečnostnej stránky, ale aj z pohľadu správneho hospodárenia. Banky ponúkajú pre deti rôzne zvýhodnené účty, ktorých súčasťou je často sporenie či ďalšie služby ako poistenie alebo platobná karta so zaujímavým dizajnom.



"Tu je takisto potrebné vysvetliť zásady bezpečného používania karty a pre istotu nastaviť obmedzenia na maximálnu výšku platby či výberu. Denný limit možno nastaviť napríklad na 10 eur," upozornila odborníčka.



Okrem pravidelného vreckového dostáva dieťa počas roka aj peniaze navyše, napríklad na narodeniny, meniny, za dobré vysvedčenie alebo šibačku. "Ide rovnako o mimoriadny príjem, ako keď dospelý človek dostane odmenu v zamestnaní. Dieťaťu treba vysvetliť, že tieto peniaze nie je dobré hneď minúť, ale rozdeliť si ich radšej na polovicu. Prvú časť môže minúť a odmeniť sa, druhú si odložiť. Získa tým návyk, ktorý v dospelosti určite ocení," doplnila Šmýkalová.