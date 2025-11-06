< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Podpoistenie nehnuteľnosti môže priniesť finančné straty
Ak poistná suma nezodpovedá skutočnej hodnote nehnuteľnosti, majiteľ pri poistnej udalosti môže prísť o tisíce eur a nedostane ani plnú poistnú sumu.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Aj keď kúpa nehnuteľnosti patrí medzi najväčšie životné investície, tisíce z nich sú na Slovensku podpoistené a v prípade poistnej udalosti tak dostane majiteľ len časť sumy, ktorú očakával. Oficiálna databáza sa síce nevedie, podľa odhadov však môže byť podpoistených 15 až 20 % nehnuteľností, upozornila Lenka Ďurišová zo sprostredkovateľskej spoločnosti Granden.
Neživotné poistenie, do ktorého spadajú aj nehnuteľnosti, navyše od januára budúceho roka zdražie. Tretí konsolidačný balík okrem iného zvyšuje sadzbu dane z neživotného poistenia zo súčasných 8 na 10 %, čomu poisťovne automaticky prispôsobia výšku poistného. Aj to podľa odborníkov privedie mnoho klientov k tomu, že zvýšia záujem o svoje poistné zmluvy a aktualizujú ich na hodnotu nehnuteľnosti.
Práve podpoistenie je totiž často zodpovedné za nízku výplatu z poistky. Stáva sa to najmä v prípadoch, keď klient uzatvoril poistenie pred rokmi, napríklad pri kúpe bytu alebo vybavovaní hypotéky a odvtedy ho neaktualizoval. „Klient si uzatvorí zmluvu, domnieva sa, že je tým všetko vybavené, ale ceny nehnuteľností za posledné roky výrazne vzrástli,“ pripomenula Ďurišová.
Rast cien nehnuteľností ovplyvňuje viacero faktorov, či už je to vývoj na trhu, inflácia, drahšie stavebné materiály a náklady na rekonštrukcie. S tým, ako stúpa hodnota bývania, automaticky rastie aj cena poistky. „Presná štatistika neexistuje, ale ak sa dlhé roky nezaujímate o aktuálnu hodnotu svojej nehnuteľnosti, cena poistky, ktorá by ju pokryla, mohla narásť až o 30 až 40 %,“ vyčíslila odborníčka. V prípade, že poistnú sumu klient pravidelne prispôsobuje, rozdiel býva výrazne nižší, spravidla do 10 %.
Ak poistná suma nezodpovedá skutočnej hodnote nehnuteľnosti, majiteľ pri poistnej udalosti môže prísť o tisíce eur a nedostane ani plnú poistnú sumu. Poisťovne totiž podpoistenie zohľadňujú a v prípade škody vyplatia len pomernú časť. „Ak je nehnuteľnosť poistená na 100.000 eur a jej skutočná hodnota je 200.000 eur, ide o podpoistenie vo výške 50 %. Pri totálnej škode tak dostane klient len 50.000 eur, teda polovicu z poistnej sumy,“ vysvetlila Ďurišová. Mnohí ľudia to podľa nej vnímajú ako nespravodlivosť, ide však o štandardný výpočet, na ktorý je dobré myslieť vopred.
Ďalšou častou chybou podľa odborníčky je, že si majiteľ poistí iba nehnuteľnosť, ale nie aj domácnosť. „Ak by ste otočili dom alebo byt dole hlavou, nehnuteľnosť je všetko pevné a zabudované. Domácnosť je to, čo vypadlo - nábytok, spotrebiče, obrazy, umelecké zbierky,“ priblížila Ďurišová.
Vhodnou možnosťou, ako sa vyhnúť podpoisteniu, je podľa nej automatická indexácia. „Mnohé poisťovne dnes ponúkajú klientom automatické prehodnotenie poistnej sumy. Každý rok pred výročným dátumom informujú, o koľko sa priemerne zvýšili ceny nehnuteľností a poistnú sumu upravia podľa vývoja trhu a inflácie. Klient sa môže rozhodnúť, či túto zmenu akceptuje a navýši si poistnú sumu,“ doplnila odborníčka.
