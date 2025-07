Odborníčka: Pre firmy je výzvou integrácia zahraničných pracovníkov

Bratislava 2. júla (TASR) - Pre slovenské firmy je stále výzvou integrácia zahraničných pracovníkov. Ku koncu mája pracovalo v SR viac ako 120.000 cudzincov, pričom najviac ich bolo z Ukrajiny, Srbska, Rumunska či Indie. Najčastejšie sa uplatňujú v oblasti priemyslu, logistike, stavebníctve a službách. Ich zamestnávanie však nie je len o obsadení voľného pracovného miesta, no kľúčové je aj ich začlenenie do chodu firmy. Upozornila na to marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba.



V súčasnosti podľa nej už nestačí len základné školenie a pridelenie pracovných úloh, keďže cudzinci zvyčajne čelia jazykovým bariéram, rozdielnym pracovným návykom či kultúrnym očakávaniam, a to môže viesť ku komunikačným problémom alebo nepochopeniu v kolektíve. Tieto veci sa však podľa odborníčky často podceňujú, až kým sa z prehliadaných problémov nestanú konflikty alebo fluktuácia. Firmy, ktoré sa venujú adaptácii zamestnancov systematiky, majú aj stabilnejšie tímy a menej problémov v medziľudských vzťahoch na pracovisku.



Dôležité je, aby sa cudzinci cítili ako súčasť firemného tímu, pričom s vytváraním tohto pocitu by im mali pomôcť aj ich kolegovia a nadriadení. Zahŕňať to môže jazykové kurzy, interkultúrne školenia, mentoring, ale aj podpora mimo práce napríklad pri orientácii v novom meste, vybavovaní úradných záležitostí alebo zabezpečení bývania. Mnohé firmy však týmto pracovníkom po nástupe do zamestnania nevenujú dostatok pozornosti. Niektoré spoločnosti majú totiž prepracované procesy či systém mentorov, iné však stále očakávajú, že sa noví pracovníci prispôsobia sami.



Práve podpora rôznorodosti a vytváranie inkluzívneho prostredia sú podľa odborníčky investíciou, ktorá sa firmám vráti. Dobre zvládnutá adaptácia týchto pracovníkov totiž znižuje fluktuáciu, zlepšuje pracovnú atmosféru a zvyšuje výkonnosť tímov. Firmy by sa mali na adaptáciu pripraviť ešte pred príchodom nových ľudí, a to nielen po technickej, no aj ľudskej stránke.



„Zamestnávateľ by nemal zabúdať, že do firmy neprichádza len pár rúk, ale človek s vlastným príbehom, očakávaniami a často aj obavami. A kým sa z neho stane plnohodnotný člen tímu, potrebuje podporu, trpezlivosť a férový prístup,“ dodala Kouba.