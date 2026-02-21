< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Pre superodpočet na šport bude dôležitá dokumentácia
Z toho vyplýva, že cez superodpočet nie je možné podporiť samotnú školu, školský krúžok alebo tím bez právnej subjektivity.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Pre správne uplatnenie superodpočtu na podporu športu bude kľúčová precízna identifikácia príjemcu a dôsledná dokumentácia. Nový druh superodpočtu pre firmy a živnostníkov má totiž presne stanovené pravidlá vrátane toho, že sa vzťahuje výlučne na nepeňažné plnenia a podpora môže byť poskytnutá iba športovým organizáciám s právnou subjektivitou. Upozornila na to Ina Kováčová Bečková, partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group.
Superodpočet umožňuje podnikateľom vykazujúcim zisk dodatočne znížiť základ dane o časť výdavkov vynaložených na podporu športu. „V praxi to znamená, že podnikateľ si výdavok na podporu športu najprv uplatní ako daňový výdavok a následne si môže od základu dane dodatočne odpočítať až 50 % týchto výdavkov,“ priblížila Kováčová Bečková. Ak podnikateľ v danom roku zvýši výdavky na šport oproti predchádzajúcim obdobiam, môže si uplatniť ďalšie zvýšenie superodpočtu o 25 % z tohto nárastu. „Celkový superodpočet je však limitovaný sumou 250.000 eur ročne,“ dodala odborníčka.
Príjemcom podpory v rámci superodpočtu môže byť výlučne športová organizácia v zmysle zákona o športe. Rozhodujúci je právny status subjektu, nie jeho názov alebo marketingové označenie. Podporiť je možné podľa Kováčovej Bečkovej mládežnícky športový klub, ak má právnu subjektivitu, čiže je napríklad občianskym združením alebo neziskovou organizáciou a je registrovaný ako športová organizácia. Tiež možno podporiť športovú akadémiu, ak ide o samostatnú právnickú osobu vykonávajúcu organizovanú športovú činnosť alebo aj školský športový klub, ale len v prípade, ak má vlastnú právnu subjektivitu. Teda napríklad, ak ide o občianske združenie pôsobiace pri škole.
Z toho vyplýva, že cez superodpočet nie je možné podporiť samotnú školu, školský krúžok alebo tím bez právnej subjektivity. Ďalej ani obec, mesto alebo mestskú časť, fyzickú osobu - športovca alebo trénera alebo subjekt, ktorý nespĺňa definíciu športovej organizácie podľa zákona o športe. Nesprávne určený príjemca bude znamenať stratu nároku na superodpočet.
Obmedzenia sa týkajú aj spôsobu podpory, keďže do superodpočtu je možné zarátať výlučne nepeňažné plnenia. A to konkrétne športové náčinie, športové náradie a vybrané športové vybavenie. Teda napríklad dresy, športové oblečenie a obuv, lopty, rakety, činky, bicykle, lyže, korčule, ochranné pomôcky ako prilby a chrániče a tréningové a technické pomôcky, ako napríklad kužele a prekážky. Zákon pritom výslovne vylučuje najmä výživové doplnky, nápoje, kozmetiku, rehabilitačné a regeneračné zariadenia a aj vybavenie športových hál a údržbové technológie.
Na druhej strane je podľa odborníčky výhodou, že zákon výslovne umožňuje, aby tieto výdavky boli daňovo uznané aj bez priamej súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov, čo predstavuje významnú výnimku zo štandardných daňových pravidiel.
Superodpočet umožňuje podnikateľom vykazujúcim zisk dodatočne znížiť základ dane o časť výdavkov vynaložených na podporu športu. „V praxi to znamená, že podnikateľ si výdavok na podporu športu najprv uplatní ako daňový výdavok a následne si môže od základu dane dodatočne odpočítať až 50 % týchto výdavkov,“ priblížila Kováčová Bečková. Ak podnikateľ v danom roku zvýši výdavky na šport oproti predchádzajúcim obdobiam, môže si uplatniť ďalšie zvýšenie superodpočtu o 25 % z tohto nárastu. „Celkový superodpočet je však limitovaný sumou 250.000 eur ročne,“ dodala odborníčka.
Príjemcom podpory v rámci superodpočtu môže byť výlučne športová organizácia v zmysle zákona o športe. Rozhodujúci je právny status subjektu, nie jeho názov alebo marketingové označenie. Podporiť je možné podľa Kováčovej Bečkovej mládežnícky športový klub, ak má právnu subjektivitu, čiže je napríklad občianskym združením alebo neziskovou organizáciou a je registrovaný ako športová organizácia. Tiež možno podporiť športovú akadémiu, ak ide o samostatnú právnickú osobu vykonávajúcu organizovanú športovú činnosť alebo aj školský športový klub, ale len v prípade, ak má vlastnú právnu subjektivitu. Teda napríklad, ak ide o občianske združenie pôsobiace pri škole.
Z toho vyplýva, že cez superodpočet nie je možné podporiť samotnú školu, školský krúžok alebo tím bez právnej subjektivity. Ďalej ani obec, mesto alebo mestskú časť, fyzickú osobu - športovca alebo trénera alebo subjekt, ktorý nespĺňa definíciu športovej organizácie podľa zákona o športe. Nesprávne určený príjemca bude znamenať stratu nároku na superodpočet.
Obmedzenia sa týkajú aj spôsobu podpory, keďže do superodpočtu je možné zarátať výlučne nepeňažné plnenia. A to konkrétne športové náčinie, športové náradie a vybrané športové vybavenie. Teda napríklad dresy, športové oblečenie a obuv, lopty, rakety, činky, bicykle, lyže, korčule, ochranné pomôcky ako prilby a chrániče a tréningové a technické pomôcky, ako napríklad kužele a prekážky. Zákon pritom výslovne vylučuje najmä výživové doplnky, nápoje, kozmetiku, rehabilitačné a regeneračné zariadenia a aj vybavenie športových hál a údržbové technológie.
Na druhej strane je podľa odborníčky výhodou, že zákon výslovne umožňuje, aby tieto výdavky boli daňovo uznané aj bez priamej súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov, čo predstavuje významnú výnimku zo štandardných daňových pravidiel.