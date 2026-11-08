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Odborníčka: Pred kúpou jazdeného auta je vhodné preveriť VIN aj stav
Pri preverovaní auta je podľa nej kľúčové identifikačné číslo vozidla (VIN).
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Pri kúpe jazdeného auta by si kupujúci mali okrem exteriéru či stavu tachometra všímať aj jeho servisnú históriu, stav batérie pri elektromobiloch či opotrebovanie interiéru. Upozornila na to odborníčka zo spoločností Business Lease a ČSOB Leasing Jana Smoláriková s tým, že rizikám spojeným s nejasným pôvodom vozidla sa možno vyhnúť aj výberom overeného predajcu.
„Pri kúpe ‚jazdenky' nechcete tipovať, čo vás čaká. Chcete vedieť, čo kupujete a či sa na to môžete spoľahnúť. Dobrý predajca vám dá k autu príbeh - kto ho mal, čo s ním robil, kde bolo servisované. A hlavne vám to povie bez obchádzok,“ uviedla Smoláriková.
Pri preverovaní auta je podľa nej kľúčové identifikačné číslo vozidla (VIN). Odhalí jeho pôvod, servisnú a poistnú históriu aj počet predchádzajúcich majiteľov, čo pomáha vylúčiť riziko kúpy kradnutého alebo havarovaného vozidla.
Dôležitá je aj dôkladná kontrola exteriéru so zameraním na koróziu, preliačiny či prelakovanie po nehode. Spolu s karosériou je nevyhnutné preveriť aj celkový technický stav vozidla, najmä funkčnosť bŕzd, motora, svetiel, stav kvapalín a prípadný únik oleja. O skutočnej kondícii auta veľa prezradí aj plynulosť jazdy počas skúšobnej jazdy.
Pozornosť treba venovať aj interiéru. Expertka varovala, že známky po zatopení by mal odhaliť zápach zatuchliny, vlhkosť pod kobercami či nefunkčná elektronika. Opotrebovanie volantu, sedadiel či pedálov zároveň pomáha odhaliť stočené kilometre. Pri jazdených elektromobiloch je kľúčový najmä technický report batérie, ktorý ukazuje pokles jej kapacity a spôsob doterajšieho nabíjania.
„Pri kúpe ‚jazdenky' nechcete tipovať, čo vás čaká. Chcete vedieť, čo kupujete a či sa na to môžete spoľahnúť. Dobrý predajca vám dá k autu príbeh - kto ho mal, čo s ním robil, kde bolo servisované. A hlavne vám to povie bez obchádzok,“ uviedla Smoláriková.
Pri preverovaní auta je podľa nej kľúčové identifikačné číslo vozidla (VIN). Odhalí jeho pôvod, servisnú a poistnú históriu aj počet predchádzajúcich majiteľov, čo pomáha vylúčiť riziko kúpy kradnutého alebo havarovaného vozidla.
Dôležitá je aj dôkladná kontrola exteriéru so zameraním na koróziu, preliačiny či prelakovanie po nehode. Spolu s karosériou je nevyhnutné preveriť aj celkový technický stav vozidla, najmä funkčnosť bŕzd, motora, svetiel, stav kvapalín a prípadný únik oleja. O skutočnej kondícii auta veľa prezradí aj plynulosť jazdy počas skúšobnej jazdy.
Pozornosť treba venovať aj interiéru. Expertka varovala, že známky po zatopení by mal odhaliť zápach zatuchliny, vlhkosť pod kobercami či nefunkčná elektronika. Opotrebovanie volantu, sedadiel či pedálov zároveň pomáha odhaliť stočené kilometre. Pri jazdených elektromobiloch je kľúčový najmä technický report batérie, ktorý ukazuje pokles jej kapacity a spôsob doterajšieho nabíjania.