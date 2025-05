Odborníčka: Pri hľadaní práce by mali ľudia využiť viacero zdrojov

Bratislava 27. mája (TASR) - Pri hľadaní zamestnania by mali ľudia využívať viacero kanálov a nesústrediť sa len na jeden zdroj pracovných ponúk. Cestu k novej práci im môže uľahčiť aj spolupráca s personálnou agentúrou, ktorá nemusí byť iba dočasná. Tieto agentúry však využíva len zlomok uchádzačov o prácu, pritom neponúkajú rovnaké služby ako pracovné portály či webové stránky. Zhodnotila to prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz.



Najhoršie je podľa nej to, keď sa ľudia len registrujú na úrade práce a čakajú na ponuky. Uchádzači o zamestnanie by mali minimálne sledovať pracovné portály, ktoré zverejňujú inzeráty väčšiny firiem, a vynechať netreba ani kariérne stránky spoločností. Ďalšou možnosťou je spolupráca s personálnou agentúrou, ktorá poradí kandidátom, čoho sa vyvarovať, na aké ponuky reagovať a ako napísať životopis či pripraviť sa na pohovor.



„Personálne agentúry ponúkajú uchádzačom napríklad podporu pri tvorbe životopisu a tréning pohovorových zručností, ktoré zvyšujú ich šance uspieť. Ich konzultanti takisto poznajú očakávania zamestnávateľov, takže uchádzačom vedia odporučiť pozície, ktoré sú pre nich vhodné z hľadiska ich zručností, skúseností či ambícií,“ vysvetlila Rumiz s tým, že všetky tieto služby sú bezplatné.



V súčasnosti využívajú služby personálnych agentúr približne tri štvrtiny zamestnávateľov a menej ako pätina uchádzačov o prácu. Mnohé firmy neinzerujú svoje voľné pozície priamo, ale zveria ich personálnej agentúre. Kandidáti, ktorí už sú v databáze agentúry, sa môžu dostať k ponukám firiem medzi prvými. Agentúra totiž osloví najprv ich, a to ešte skôr, než pozície zverejní na pracovných portáloch. Výber kandidátov následne prebieha podľa odborníčky na základe požiadaviek klienta a osobného pohovoru. Uchádzač dostane nielen rozhodnutie o prijatí či neprijatí, ale aj vysvetlenie dôvodov, ktoré k nemu viedli.



Personálne agentúry sú výhodné aj pre uchádzačov, ktorí hľadajú dočasnú prácu, skrátený úväzok alebo projektové spolupráce. Rovnako to platí aj pri hľadaní brigád, sezónnych prác, ale aj dlhodobého zamestnania. Rumiz upozornila, že pri spolupráci s personálnou agentúrou by si mali dať ľudia pozor na neseriózne subjekty. Agentúry totiž nikdy nežiadajú od uchádzačov o zamestnanie poplatky za sprostredkovanie práce, všetky náklady hradí firma, ktorá služby využíva. Varovným signálom je tiež, keď si pýtajú registračný poplatok alebo zálohu. Rovnako dôležitý je spôsob komunikácie, pričom agentúra by mala jasne informovať o pracovnej náplni, mzde, podmienkach aj o zamestnávateľovi. Je dobré si preto overiť, či má agentúra platné povolenie alebo prípadne členstvo v APAS.