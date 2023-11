Odborníčka: Pri nákupe darčekov si treba dať pozor na splátkový predaj

Bratislava 28. novembra (TASR) - Impulzívne nákupy počas Vianoc môžu narušiť dôležitejšie finančné plány. Je preto potrebné dávať si pozor na nakupovanie formou splátkového predaja a radšej siahnuť po rozumnejších úverových možnostiach. Upozornila na to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



Ak si už ľudia potrebujú požičať peniaze, menším zlom je podľa nej povolené prečerpanie alebo využitie kreditnej karty. "Pri týchto úverových produktoch je najdôležitejšie odsledovať si, na ako dlho si peniaze požičiate a nezabudnúť debet vyrovnať. Inak riskujete, že sa vám úroky nazbierajú a aj na týchto úveroch preplatíte viac, ako ste plánovali," priblížila. Čo sa týka povoleného prečerpania, len čo na bežnom účte pribudnú peniaze, automaticky poputujú najskôr na splatenie debetu a zvyšok ostáva priamo na účte.



Pozor si treba dávať aj na nakupovanie formou splátkového predaja. "Predajcovia vás dokážu veľmi rýchlo namotivovať, aby ste nakúpili tovar aj na splátky, ktoré si môžete odložiť na neskôr a začať ich splácať napríklad až o tri mesiace," priblížila. Ľudia si podľa nej zväčša uvedomia až po Vianociach, že peniaze potrebujú na niečo iné, oveľa dôležitejšie, ako napríklad rekonštrukciu bývania a zrazu im financie na to nevychádzajú.



Pri splátkovom nákupe je podľa Šablovej potrebné dávať pozor aj na navonok lákavú možnosť využiť splátky bez navýšenia. "Ak totiž nedodržíte presne stanovené podmienky splátkového kalendára a napríklad neutiahnete vysokú splátku každý mesiac, pošlete nižšiu sumu alebo sa so splátkou oneskoríte, potom už budete pokračovať v splácaní dlhu so štandardným úrokom. A ten nemusí byť nízky," objasnila.



Ako najmenej výhodné riešenia uviedla úverové produkty nebankových spoločností, hlavne pôžičky peer-to-peer. "Požičajú vám radi, nech je už vaša finančná situácia akákoľvek, avšak úroky sú vysoké a obvykle pri nich hrozí veľké preplatenie," dodala s tým, že je potrebné si pozorne čítať všetky podrobnosti v podmienkach pôžičky, no ideálne je sa takýmto rýchlym úverom vyhnúť.



Pri spotrebných úveroch netreba zabúdať aj na vysoké poplatky za poskytnutie úveru. Spotrebný úver nie je podľa Šablovej vhodný pri nižších výdavkoch v hodnote pár stoviek eur. "Pozor aj na to, že pri ponuke spotrebného úveru ľudia majú tendenciu požičať si viac, ako pôvodne plánovali. Ale vtedy to už nebude len vianočná pôžička, ale dlhodobá záťaž rozpočtu domácnosti na niekoľko rokov," uzavrela.