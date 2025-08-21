< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Pri nehnuteľnosti je dôležitejšia jej lokalita než stav
Bratislava 21. augusta (TASR) - Kúpa bytu alebo domu je pre väčšinu obyvateľov Slovenska najväčšou investíciou v živote. Pri rozhodovaní medzi stavom nehnuteľnosti a jej lokalitou by mali ľudia uprednostniť práve polohu. Tá ovplyvňuje nielen komfort bývania, ale aj budúcu hodnotu investície. Uviedla to Karin Zápalová, odborníčka na reality a majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partners.
„Lokalita vzhľadom na vývoj cien sa dlhodobo ukazuje ako rozhodujúci faktor z pohľadu budúcej hodnoty nehnuteľnosti. Preto odporúčam radšej kúpu bytu v horšom stave v lepšej lokalite,“ povedala Zápalová.
Odborníčka priblížila, že podľa údajov z prvej polovice tohto roka rástli ceny bytov na Slovensku stabilne. O niečo rýchlejšie draželi novšie byty, najmä vo väčších mestách ako Bratislava, Košice či Žilina. Aj staršie byty v kvalitných lokalitách si však udržiavajú svoju hodnotu a ostávajú atraktívnou investíciou, podotkla Zápalová.
Zdôraznila, že pri kúpe nehnuteľnosti je dôležité myslieť okrem iného aj na dlhodobý investičný potenciál. Starší byt v kvalitnej lokalite má často vyššiu perspektívu rastu hodnoty než novší byt na periférii. „Pri kúpe nehnuteľností odporúčame poradiť sa s odborníkom, či má daná nehnuteľnosť potenciál držať si svoju likviditu prenájmu alebo budúceho predaja,“ poradila Zápalová.
Dodala, že rozhodnutie medzi lokalitou a stavom nie je len o okamžitom komforte, ale aj o finančnej stabilite na dlhé roky. Odborníčka na záver vysvetlila, že ak kupujúci hľadá dobrú dostupnosť, kvalitné služby a stabilnú investíciu, mal by uprednostniť lokalitu. V prípade, že je pre neho dôležitý komfort, moderné bývanie a nižšie náklady, rozhodujúcim faktorom bude stav nehnuteľnosti.
