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Odborníčka: Pri zabezpečovaní diaľkového odpočtu máme dve možnosti
Ak už bytový dom používa meradlá s funkciou diaľkového odpočtu, spravidla dáva ekonomický zmysel na fungujúcu techniku nadviazať.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - K povinnosti zabezpečiť meradlá tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s funkciou diaľkového odpočtu od 1. januára 2027 môžu správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov pristúpiť rôzne. Sami sa majú rozhodnúť, či zabezpečia iba zákonom požadovanú techniku, alebo investujú aj do systému pravidelného sledovania spotreby. Upozornila na to generálna riaditeľka spoločnosti Enbra Slovakia Katarína Rusková.
„Na slovenskom trhu vidíme dva rozdielne prístupy. Niektorí správcovia už pri každej výmene meradiel požadujú aj centrálny zber údajov. Iní sa sústreďujú výlučne na splnenie zákonnej povinnosti a online systém plánujú riešiť neskôr. Oba prístupy majú odlišné investičné aj prevádzkové náklady,“ priblížila Rusková.
Ak už bytový dom používa meradlá s funkciou diaľkového odpočtu, spravidla dáva ekonomický zmysel na fungujúcu techniku nadviazať. Výmena použiteľných zariadení iba z dôvodu zmeny systému znamená ďalšie náklady a opakované vstupy do bytov. Rozhodujúca je preto kompatibilita existujúcich meradiel s technológiou, ktorú chce správca využívať v nasledujúcich rokoch.
Aj keď na Slovensku nie je v súčasnosti centrálny zber údajov všeobecnou zákonnou povinnosťou, pre správcu môže podľa odborníčky predstavovať významné zjednodušenie prevádzky. Záleží napríklad na tom, aký veľký bytový fond spravuje, aké technológie už používa a čo od systému očakávajú vlastníci. Dôležité je pritom zohľadniť celkové náklady počas celej životnosti meradiel, zvážiť treba aj možnosť budúcej zmeny dodávateľa.
So zavádzaním diaľkových odpočtov sa postupne mení aj spôsob, akým môžu obyvatelia sledovať spotrebu tepla a teplej vody. Na Slovensku zatiaľ povinnosť poskytovať priebežné údaje nie je, európska smernica o energetickej efektívnosti však pri diaľkovo odčítateľných zariadeniach počíta s poskytovaním informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe najmenej raz mesačne. Správcovia, ktorí v súčasnosti investujú do centrálneho zberu, tak podľa odborníčky môžu byť na prípadné rozšírenie informačných povinností pripravení s predstihom.
„Na slovenskom trhu vidíme dva rozdielne prístupy. Niektorí správcovia už pri každej výmene meradiel požadujú aj centrálny zber údajov. Iní sa sústreďujú výlučne na splnenie zákonnej povinnosti a online systém plánujú riešiť neskôr. Oba prístupy majú odlišné investičné aj prevádzkové náklady,“ priblížila Rusková.
Ak už bytový dom používa meradlá s funkciou diaľkového odpočtu, spravidla dáva ekonomický zmysel na fungujúcu techniku nadviazať. Výmena použiteľných zariadení iba z dôvodu zmeny systému znamená ďalšie náklady a opakované vstupy do bytov. Rozhodujúca je preto kompatibilita existujúcich meradiel s technológiou, ktorú chce správca využívať v nasledujúcich rokoch.
Aj keď na Slovensku nie je v súčasnosti centrálny zber údajov všeobecnou zákonnou povinnosťou, pre správcu môže podľa odborníčky predstavovať významné zjednodušenie prevádzky. Záleží napríklad na tom, aký veľký bytový fond spravuje, aké technológie už používa a čo od systému očakávajú vlastníci. Dôležité je pritom zohľadniť celkové náklady počas celej životnosti meradiel, zvážiť treba aj možnosť budúcej zmeny dodávateľa.
So zavádzaním diaľkových odpočtov sa postupne mení aj spôsob, akým môžu obyvatelia sledovať spotrebu tepla a teplej vody. Na Slovensku zatiaľ povinnosť poskytovať priebežné údaje nie je, európska smernica o energetickej efektívnosti však pri diaľkovo odčítateľných zariadeniach počíta s poskytovaním informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe najmenej raz mesačne. Správcovia, ktorí v súčasnosti investujú do centrálneho zberu, tak podľa odborníčky môžu byť na prípadné rozšírenie informačných povinností pripravení s predstihom.