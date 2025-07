ODBORNÍČKA RADÍ: Na toto nezabúdajte pri cestovnom poistení

Bratislava 1. júla (TASR) - Letná sezóna je v plnom prúde, dovolenkárom by však okrem batožiny nemalo chýbať ani správne nastavené cestovné poistenie. Kvalitná poistka dokáže ušetriť stovky až tisíce eur, nervy aj čas. Napriek tomu ju mnohí vybavujú na poslednú chvíľu alebo sa spoliehajú na nevhodné poistenie, ktoré ich môže v krízovej situácii sklamať, upozornila odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Ivana Paráková.



Výber typu poistenia závisí podľa nej najmä od frekvencie a štýlu cestovania. „Krátkodobé cestovné poistenie je ideálne pre ľudí, ktorí cestujú raz do roka. Naopak, ak sa niekto vydá do zahraničia čo len dvakrát za rok, jednoznačne sa mu viac oplatí celoročné poistenie. Stojí od 34 eur ročne a pokryje neobmedzený počet ciest,“ vysvetlila odborníčka.



Okrem tohto základného rozdelenia existuje napríklad aj poistenie k platobnej karte, ktoré je súčasťou niektorých debetných a kreditných kariet. Potrebné je však pozorne si pozrieť jeho podmienky, keďže limity krytia bývajú výrazne nižšie a často je nutná aktivácia alebo zaplatenie dovolenky danou kartou, upozornila Paráková. Súčasťou cestovného poistenia často nie je poistenie na hory, prípadne poistenie rizikových športov, ktoré je potrebné pripoistiť zvlášť.



Dôležité je podľa odborníčky dobré nastavenie krytia jednotlivých rizík. „Základom je dostatočné krytie liečebných nákladov, ideálne minimálne 200.000 eur. Pri cestách mimo EÚ odporúčam pokojne aj pol milióna až milión eur, hlavne ak ide o USA, Kanadu či Thajsko,“ vyčíslila Paráková. Pri úrazovom poistení je podľa nej ideálne krytie 10.000 až 50.000 eur, v prípade poistenia batožiny 1000 až 2000 eur a poistenie zodpovednosti je vhodné nastaviť minimálne na 100.000 eur.



Lacná poistka nemusí byť podľa odborníčky výhodná. „Najčastejšie sa klienti sťažujú, že poisťovňa neuhradila škodu. No často ide o prípady, ktoré ich zmluva vôbec nekryla,“ upozornila. Ešte pred uzavretím zmluvy by si mal preto záujemca prečítať podmienky poistenia vrátane výluk, skontrolovať spoluúčasť a overiť si aj reputáciu poisťovne, najmä ako v praxi rieši poistné udalosti.



V prípade úrazu či choroby na dovolenke je vždy potrebné kontaktovať asistenčnú službu, ktorej číslo je uvedené na poistnej karte alebo v aplikácii. „Dôležité je zachovať chladnú hlavu a postupovať podľa inštrukcií. Vždy si pýtajte potvrdenie - od lekára, nemocnice, polície, leteckej spoločnosti,“ zdôraznila Paráková. Zároveň pripomenula, že po návrate domov treba nahlásiť poistnú udalosť v čo najkratšom čase a k tomu si pripraviť všetky súvisiace dokumenty, napríklad správy, faktúry, potvrdenia.