Odborníčka: Trh je spomalený, kvalitné nehnuteľnosti si kupcov nájdu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Trh s realitami na Slovensku je spomalený z dôvodu vysokých úrokových sadzieb a prísnejších podmienok jednotlivých bánk. Pokles cien bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcom roku, kvalitné nehnuteľnosti si však svojich kupcov nájdu. V reakcii na aktuálne štatistiky za 3. štvrťrok, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS), to uviedla riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v 3. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu klesli o 2,3 %, medziročne o 10,1 %. V porovnaní s júlom 2022, kedy sa nehnuteľnosti predávali najdrahšie, zlacneli o 11,8 %. Pokles cien bol zaznamenaný vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom a Prešovskom kraji zhodne o 6,2 %. V medziročnom porovnaní sa znižovanie cien prejavuje v Bratislave a na západnom Slovensku v menšej miere ako na východe Slovenska.



"V Bratislave je trh s novostavbami v tejto chvíli v útlme. Mnohí vyčkávajú - kupujúci na nižšie ceny a predávajúci na to, kedy to kupujúcich omrzí. Zvyšok Slovenska stále trápi nedostatok bývania, takže trh je skutočne spomalený, ale kupujúci s potrebou bývať aj teraz hľadajú a túto svoju potrebu riešia," zhodnotila odborníčka.



Pripomenula, že ešte pred pár rokmi dostal hypotéku skoro zadarmo takmer každý, kto sa na ňu kvalifikoval. V súčasnosti sú banky prísnejšie a vysoké úroky zároveň úvery na bývanie dosť predražili. "Dnes predáva zväčša ten, kto musí. Keď kupujúci vie, že predávajúceho tlačí čas alebo životná situácia a predaj mu ponáhľa, vtedy dokáže mnohokrát vyjednať zľavu aj o 10 a viac percent. Ak však predávajúci predávať nemusí, pokles ceny až taký výrazný nebude," zhodnotila Mecková.



Mesačné štatistiky podľa analytikov NBS zatiaľ nenaznačujú blížiaci sa koniec poklesu cien nehnuteľností. S tým súhlasí aj realitná odborníčka.



"Aj v najbližšom roku sa bude predávať, i keď pomalšie. Kvalitná nehnuteľnosť si svojho kupca nájde. Dôležitá je kombinácia faktorov, ako je stav nehnuteľnosti, poloha a rozloha, orientácia, ticho, parkovanie a výťah. Ideálom je, keď má nehnuteľnosť aj terasu alebo väčší balkón," doplnila Mecková.