Odborníčka: Rekreačné poukazy môžu pracovníci darovať

Bratislava 17. marca (TASR) - Rekreačné poukazy majú od januára tohto roka nové pravidlá, zamestnanci ich môžu darovať aj svojim rodičom. Nárok naň majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Rovnako môžu príspevok využiť aj na športovú činnosť pre deti. Uviedla to partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.



"Rodičia môžu uvedený príspevok využiť sami alebo s manželom či osobou žijúcou v spoločnej domácnosti," priblížila Božeková s tým, že poukazy sa môžu uplatniť aj na rekreáciu rodiča, a to bez účasti zamestnanca.



Na poskytnutie rekreačného poukazu od firmy, ktorý zamestnanec daruje rodičom je potrebné, aby na doklade bolo jeho meno, a to aj vtedy, ak sa na rekreácii samotný pracovník nezúčastnil. Zároveň by mal byť uhradený zamestnancom, keďže on žiada o príspevok. Prípadne môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu rodiča, ak výdavky zaplatil jeho rodič a pracovník ich rodičovi preplatil. Zamestnanec musí vedieť tiež preukázať vzťah k osobe, ktorá sa zúčastňuje na rekreácii, a to napríklad v podobe rodného listu.



Na získanie príspevku je potrebné, aby zamestnanec vo firme pracoval minimálne 24 mesiacov a rovnako spoločnosť musí mať viac ako 49 pracovníkov. Firmy s počtom zamestnancov do 50 sa môžu tiež rozhodnúť vyplácať takýto príspevok za rovnakých podmienok ako majú zamestnávatelia so zákonnou povinnosťou poskytnúť tento poukaz. Príspevok môže firma vyplatiť buď formou oprávnených výdavkov zamestnanca alebo prostredníctvom rekreačného poukazu.



"Zamestnanec má nárok na náhradu do výšky 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však 275 eur ročne. Ak však zamestnanec pracuje u dvoch zamestnávateľov súčasne a u obidvoch spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, môže si tento príspevok uplatniť len u jedného z nich," doplnila Božeková. Spoločnosti podľa nej nemôžu zamestnancov, ktorí žiadajú príspevok na rekreáciu, žiadnym spôsobom znevýhodniť oproti tým, ktorí oň nepožiadajú. Na príspevok nemá nárok zamestnanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, napríklad starostu alebo primátora.



Poukaz môžu použiť zamestnanci na Slovensku najmenej na dve noci a rovnako aj na služby spojené s pobytom, ako je stravovanie, wellness, zdravotné, kúpeľné alebo športovo-rekreačné služby. Tieto výdavky musí zamestnanec preukázať do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Napríklad výdavky za lanovku alebo parkovanie musia byť súčasťou faktúry vystavenej ubytovacím zariadením. Poukaz je tiež možné využiť aj na viacdenné aktivity a podujatia pre deti počas školských prázdnin. Platí to pre deti, ktoré navštevujú základnú školu alebo prvé štyri roky osemročného gymnázia.



"Zamestnávateľ nemôže automaticky žiadať vyúčtovací doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, pretože nemusí ísť o výdavky priamo viazané na ubytovanie," objasnila Božeková s tým, že ak zamestnanec žiada o príspevok v prípade denných detských táborov, musí tieto výdavky preukázať dokladmi, na ktorých je jeho meno. Úhradu môže preukázať napríklad aj výpisom z bankového účtu, ku ktorému predloží doklad preukazujúci účasť dieťaťa na týchto aktivitách.