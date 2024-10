Odborníčka: Rodičia by mali šetriť na štúdium detí už od ich narodenia

Bratislava 29. októbra (TASR) - Štúdium na vysokej škole v zahraničí môže stáť rodinný rozpočet aj tisíce eur, rodičia by preto mali šetriť na štúdium svojich detí už od ich narodenia. Ak im rodičia mesačne odložia 30 alebo 60 eur, tak v 18-ročnom horizonte pôjde o úspory okolo 11.500 eur. Upozornila na to odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Barbora Gajdoš Hazlingerová.



"Odkladanie menšej sumy mesačne od narodenia dieťaťa do jeho dospelosti zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej ako príprava na poslednú chvíľu. Vtedy je potrebné odkladať mesačne oveľa vyššiu sumu," uviedla Gajdoš Hazlingerová.



Doplnila, že v posledných rokoch sa čoraz viac študentov rozhoduje pre štúdium v zahraničí, pričom motiváciou je najmä kvalitnejšie vzdelanie a lepšie uplatnenie na trhu práce. Mimo Slovenska študuje podľa nej každý piaty Slovák, pričom od roku 2017 sa ich počet pohybuje okolo 32.000. Odborníčka spresnila, že počas piatich rokov štúdia na vysokej škole môžu výdavky na bývanie, cestovanie či stravu dosiahnuť až 22.500 eur.



"Ak by rodičia využili celý štátny prídavok na dieťa na investovanie, v tomto prípade 60 eur mesačne, v rovnakom investičnom nástroji na 18 rokov im to prinesie viac ako 23.000 eur. Keby títo rodičia investovali 100 eur mesačne, dostanú sa na sumu viac ako 38.000 eur, kde sa už otvárajú možnosti aj na štúdium v zahraničí," vyčíslila Gajdoš Hazlingerová.



Najviac mladých ľudí študuje podľa nej v Česku, a to približne 70 %, pričom vlani to bolo takmer 21.000 Slovákov. Ďalej sú to krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo či Holandsko.



Odborníčka priblížila, že v niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku, vo Fínsku či v Česku je štúdium pre zahraničných študentov bezplatné. Je však podľa nej potrebné dávať si pozor na externé programy alebo prestupy z iných škôl, kde si školné budú musieť študenti zaplatiť. Najdrahšie štúdium je v USA, kde sa školné môže pohybovať od 150.000 až do 250.000 eur na celý študijný program. Vysoké náklady na ročné školné sú aj v Spojenom kráľovstve, kde je to od 10.000 do 20.000 eur.



Gajdoš Hazlingerová radí, aby v takomto prípade využili študenti aj rôzne štipendiá v rámci EÚ, ktoré pokryjú náklady nielen na školné, ale aj na ubytovanie a ďalšie výdavky. Mladí ľudia si môžu vziať aj študentskú pôžičku na štúdium v zahraničí z Fondu na podporu vzdelávania.