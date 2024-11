Odborníčka: Škodová udalosť sa môže predĺžiť, ak je málo dokladov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Poisťovňa pri škodovej udalosti rýchlejšie vyplatí peniaze, ak majú ľudia k dispozícii všetky potrebné doklady. Štandardné vybavenie poistnej udalosti trvá v priemere 14 dní, pri nedostatku dokladov sa to môže predĺžiť. Spôsob plnenia poistného je potrebné zistiť ešte pred uzavretím zmluvy, upozornila odborníčka z Premium Poisťovne pre Slovensko Zuzana Lauermannová.



"Každá poisťovňa má na to svoje kanály, dnes je štandardom online hlásenie škody prostredníctvom webstránky poisťovne, nahlasovanie vzniknutej škody emailom alebo telefonicky na číslo klientskeho centra. Poisťovne poskytujú aj možnosť osobného ohlásenia na obchodnom mieste poisťovateľa a písomné ohlásenie na adresu poisťovateľa," uviedla Lauermannová.



Doplnila, že škodovú udalosť môže nahlásiť aj poverený sprostredkovateľ poistenia. Pri zdokumentovaní škodovej udalosti pomôžu podľa nej aj fotografie a videá, no pri zaznamenaní hodnoty majetku, na ktorom vznikla škoda, je to náročnejšie. Odborníčka radí, aby mali ľudia k dispozícii doklady o kúpe, nadobudnutí, veku či pôvode. Niekedy podľa nej stačí aj čestné vyhlásenie, fotografie či iný podklad. Ak takéto doklady v oznámení o škodovej udalosti chýbajú, tak likvidátor ich musí spolu s poškodenou osobou doplniť, čím sa môže predĺžiť čas vyplatenia poistného.



Lauermannová odporúča, aby si ľudia odkladali všetky bločky, záručné listy aj faktúry, a to nielen v papierovej podobe, ale aj tej digitálnej, nech sa k nim vedia dostať kedykoľvek. Nahlásenej škodovej udalosti zvyčajne poisťovňa pridelí číslo a jej ďalší postup závisí aj od toho, či sú k nej priložené všetky doklady.



Odborníčka tiež radí, aby si ľudia pravidelne robili revíziu spotrebičov, pretože bez dokladu o nej poisťovňa vzniknutú škodu neuhradí. Raz ročne je podľa nej potrebné urobiť revíziu plynového kotla s výkonom od päť do 500 kW (kilowatt), plynového bojlera na ohrev vody aj plynového sporáka. Revízny technik by mal okrem spotrebiča skontrolovať aj tlak plynu, pripojenie, nátery, ovládacie prvky, plynomer či tesnosť plynovodov a spojov.



"Ideálny čas na revíziu alebo odbornú skúšku, ktorá sa vyžaduje raz za tri roky a nahrádza revíziu, je mimo vykurovacej sezóny. Minimálne raz za rok treba dať odborne skontrolovať aj vykurovacie zariadenie na tuhé palivo (kotol, kozub, sporák, pec) vrátane komína. Intervaly revízie sa však môžu líšiť v závislosti od výkonu vykurovacieho zariadenia a paliva," uzavrela.